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Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол
Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол - РИА Новости, 21.02.2022
Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол
В Берлине стараются не замечать факта геноцида в Донбассе, не побуждают Киев выполнять минские соглашения, это достойно сожаления, заявил в понедельник посол РФ РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:53
2022-02-21T15:53
в мире
германия
сергей нечаев (дипломат)
берлин (город)
киев
ростовская область
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Берлине стараются не замечать факта геноцида в Донбассе, не побуждают Киев выполнять минские соглашения, это достойно сожаления, заявил в понедельник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Украину они поддерживают, поощряют. События на Донбассе, в том числе то, что президент (России Владимир Путин) обозначил как геноцид, стараются не замечать. И оказывать влияние на Украину с тем, чтобы Киев выполнил, наконец, обязательства по минскому комплексу мер - вот такого давления со стороны Берлина пока не наблюдается. Что в принципе, достойно сожаления",- сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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германия
берлин (город)
киев
ростовская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, германия, сергей нечаев (дипломат), берлин (город), киев, ростовская область, владимир путин, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика
15:53 21.02.2022
 
Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол

Посол в Берлине Нечаев: Германия старается не замечать геноцид в Донбассе

© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Берлине стараются не замечать факта геноцида в Донбассе, не побуждают Киев выполнять минские соглашения, это достойно сожаления, заявил в понедельник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Украину они поддерживают, поощряют. События на Донбассе, в том числе то, что президент (России Владимир Путин) обозначил как геноцид, стараются не замечать. И оказывать влияние на Украину с тем, чтобы Киев выполнил, наконец, обязательства по минскому комплексу мер - вот такого давления со стороны Берлина пока не наблюдается. Что в принципе, достойно сожаления",- сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 10:29
В Германии предрекли удар по своей экономике из-за санкций против России
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреГерманияСергей Нечаев (дипломат)Берлин (город)КиевРостовская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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