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Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол

Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол - РИА Новости, 21.02.2022

Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол

В Берлине стараются не замечать факта геноцида в Донбассе, не побуждают Киев выполнять минские соглашения, это достойно сожаления, заявил в понедельник посол РФ РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:53

2022-02-21T15:53

2022-02-21T15:53

в мире

германия

сергей нечаев (дипломат)

берлин (город)

киев

ростовская область

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Берлине стараются не замечать факта геноцида в Донбассе, не побуждают Киев выполнять минские соглашения, это достойно сожаления, заявил в понедельник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Украину они поддерживают, поощряют. События на Донбассе, в том числе то, что президент (России Владимир Путин) обозначил как геноцид, стараются не замечать. И оказывать влияние на Украину с тем, чтобы Киев выполнил, наконец, обязательства по минскому комплексу мер - вот такого давления со стороны Берлина пока не наблюдается. Что в принципе, достойно сожаления",- сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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германия

берлин (город)

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Екатерина Зайцева

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