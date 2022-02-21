Германия старается не замечать геноцид в Донбассе, сообщил посол
Посол в Берлине Нечаев: Германия старается не замечать геноцид в Донбассе
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Берлине стараются не замечать факта геноцида в Донбассе, не побуждают Киев выполнять минские соглашения, это достойно сожаления, заявил в понедельник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Украину они поддерживают, поощряют. События на Донбассе, в том числе то, что президент (России Владимир Путин) обозначил как геноцид, стараются не замечать. И оказывать влияние на Украину с тем, чтобы Киев выполнил, наконец, обязательства по минскому комплексу мер - вот такого давления со стороны Берлина пока не наблюдается. Что в принципе, достойно сожаления",- сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева