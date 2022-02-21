https://ria.ru/20220221/genkonsulstvo-1774064640.html

Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием

Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием - РИА Новости, 21.02.2022

Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием

Генконсульство РФ в Одессе сообщило, что приостановило запись на прием из-за оптимизации штата. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:55

2022-02-21T13:55

2022-02-21T14:02

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Одессе сообщило, что приостановило запись на прием из-за оптимизации штата."В связи c оптимизацией штата генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии."В случае необходимости срочно подать документы на совершение какого-либо консульского действия обращайтесь в консульский отдел посольства России в Киеве", - отмечается в нем.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. При этом, по ее словам, посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций.До этого информированный источник сообщил РИА Новости, что российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали покидать страну. Он обратил внимание на то, что об этом, в частности, "говорят возникшие трудности при записи на приём в консульства и в посольство".

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772463033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, одесса, мария захарова, украина