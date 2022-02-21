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Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием
Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием - РИА Новости, 21.02.2022
Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием
Генконсульство РФ в Одессе сообщило, что приостановило запись на прием из-за оптимизации штата. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:55
2022-02-21T14:02
в мире
россия
одесса
мария захарова
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Одессе сообщило, что приостановило запись на прием из-за оптимизации штата."В связи c оптимизацией штата генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии."В случае необходимости срочно подать документы на совершение какого-либо консульского действия обращайтесь в консульский отдел посольства России в Киеве", - отмечается в нем.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. При этом, по ее словам, посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций.До этого информированный источник сообщил РИА Новости, что российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали покидать страну. Он обратил внимание на то, что об этом, в частности, "говорят возникшие трудности при записи на приём в консульства и в посольство".
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в мире, россия, одесса, мария захарова, украина
13:55 21.02.2022 (обновлено: 14:02 21.02.2022)
 
Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием

Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием из-за оптимизации штата

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Одессе сообщило, что приостановило запись на прием из-за оптимизации штата.
"В связи c оптимизацией штата генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.
"В случае необходимости срочно подать документы на совершение какого-либо консульского действия обращайтесь в консульский отдел посольства России в Киеве", - отмечается в нем.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. При этом, по ее словам, посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций.
До этого информированный источник сообщил РИА Новости, что российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали покидать страну. Он обратил внимание на то, что об этом, в частности, "говорят возникшие трудности при записи на приём в консульства и в посольство".
Здание посольства Германии в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 15:16
Германия перенесла генконсульство из Днепра во Львов
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреРоссияОдессаМария ЗахароваУкраина
 
 
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