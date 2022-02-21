https://ria.ru/20220221/gaz-1774072382.html

"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль

"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль - РИА Новости, 21.02.2022

"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль

"Молдовагаз" сумел вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:26

2022-02-21T14:26

2022-02-21T15:06

экономика

сергей куприянов

сша

молдавия

молдовагаз

газпром

telegram (приложение)

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КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. "Молдовагаз" сумел вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.Всего молдавская сторона перевела российской 9,25 миллиона долларов.Осенью прошлого года в Молдавии разразился энергетический кризис: соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Властям республики пришлось вводить режим ЧП в энергетическом секторе. После длительных переговоров "Молдовагаз" и "Газпром" подписали контракт на пять лет, причем, как отмечали в российском концерне, — практически на условиях молдавской стороны, но при условии 100-процентной оплаты текущих платежей.Тем не менее уже в ноябре у "Молдовагаза" возникла проблема со своевременными выплатами, потребовалась отсрочка. Парламент снова ввел режим ЧП, в результате проблему удалось решить. При этом представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем это может повториться.С очередными трудностями "Молдовагаз" столкнулся в январе, поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. С 20 января в Молдавии опять ввели режим ЧП. "Молдовагаз" ежедневно переводил "Газпрому" часть необходимой суммы, чтобы вовремя погасить очередной платеж.

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

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Мадина Моргоева

экономика, сергей куприянов, сша, молдавия, молдовагаз, газпром, telegram (приложение)