14:26 21.02.2022 (обновлено: 15:06 21.02.2022)
"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль
Вадим Чебан: "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. "Молдовагаз" сумел вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.
Всего молдавская сторона перевела российской 9,25 миллиона долларов.
"Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов", — написал Чебан.
Осенью прошлого года в Молдавии разразился энергетический кризис: соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Властям республики пришлось вводить режим ЧП в энергетическом секторе. После длительных переговоров "Молдовагаз" и "Газпром" подписали контракт на пять лет, причем, как отмечали в российском концерне, — практически на условиях молдавской стороны, но при условии 100-процентной оплаты текущих платежей.
Тем не менее уже в ноябре у "Молдовагаза" возникла проблема со своевременными выплатами, потребовалась отсрочка. Парламент снова ввел режим ЧП, в результате проблему удалось решить. При этом представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем это может повториться.
С очередными трудностями "Молдовагаз" столкнулся в январе, поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. С 20 января в Молдавии опять ввели режим ЧП. "Молдовагаз" ежедневно переводил "Газпрому" часть необходимой суммы, чтобы вовремя погасить очередной платеж.
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Опубликовано: Мадина Моргоева