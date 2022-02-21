Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/gaz-1774072382.html
"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль
"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль - РИА Новости, 21.02.2022
"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль
"Молдовагаз" сумел вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:26
2022-02-21T15:06
экономика
сергей куприянов
сша
молдавия
молдовагаз
газпром
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg
КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. "Молдовагаз" сумел вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.Всего молдавская сторона перевела российской 9,25 миллиона долларов.Осенью прошлого года в Молдавии разразился энергетический кризис: соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Властям республики пришлось вводить режим ЧП в энергетическом секторе. После длительных переговоров "Молдовагаз" и "Газпром" подписали контракт на пять лет, причем, как отмечали в российском концерне, — практически на условиях молдавской стороны, но при условии 100-процентной оплаты текущих платежей.Тем не менее уже в ноябре у "Молдовагаза" возникла проблема со своевременными выплатами, потребовалась отсрочка. Парламент снова ввел режим ЧП, в результате проблему удалось решить. При этом представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем это может повториться.С очередными трудностями "Молдовагаз" столкнулся в январе, поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. С 20 января в Молдавии опять ввели режим ЧП. "Молдовагаз" ежедневно переводил "Газпрому" часть необходимой суммы, чтобы вовремя погасить очередной платеж.
https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html
сша
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afbc4a34f54484aa9c2b6602b0c72036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей куприянов, сша, молдавия, молдовагаз, газпром, telegram (приложение)
14:26 21.02.2022 (обновлено: 15:06 21.02.2022)
 
"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль

Вадим Чебан: "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. "Молдовагаз" сумел вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.
Всего молдавская сторона перевела российской 9,25 миллиона долларов.

"Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов", — написал Чебан.

Осенью прошлого года в Молдавии разразился энергетический кризис: соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Властям республики пришлось вводить режим ЧП в энергетическом секторе. После длительных переговоров "Молдовагаз" и "Газпром" подписали контракт на пять лет, причем, как отмечали в российском концерне, — практически на условиях молдавской стороны, но при условии 100-процентной оплаты текущих платежей.
Тем не менее уже в ноябре у "Молдовагаза" возникла проблема со своевременными выплатами, потребовалась отсрочка. Парламент снова ввел режим ЧП, в результате проблему удалось решить. При этом представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем это может повториться.
С очередными трудностями "Молдовагаз" столкнулся в январе, поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. С 20 января в Молдавии опять ввели режим ЧП. "Молдовагаз" ежедневно переводил "Газпрому" часть необходимой суммы, чтобы вовремя погасить очередной платеж.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Последняя битва за русский газ началась
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаСергей КуприяновСШАМолдавияМолдовагазГазпромTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала