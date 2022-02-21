https://ria.ru/20220221/gaz-1774008429.html

ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель

ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель - РИА Новости, 21.02.2022

ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель

ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС, на котором пройдет встреча с... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:28

2022-02-21T10:28

2022-02-21T10:41

экономика

жозеп боррель

евросоюз

природный газ

персидский залив

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС, на котором пройдет встреча с министрами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.ЕС на фоне энергетического кризиса в последнее время усилил диалог со странами Персидского залива. В конце прошлого года европейские комиссары, в том числе Боррель, провели переговоры в этом регионе.газа из стран Персидского залива, заявил Боррель перед заседанием глав МИД ЕС

персидский залив

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-21T10:28 true PT1M05S

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Ольга Фомченкова

экономика, жозеп боррель, евросоюз, природный газ, видео, персидский залив