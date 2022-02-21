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ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель
ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель - РИА Новости, 21.02.2022
ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель
ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС, на котором пройдет встреча с... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:28
2022-02-21T10:41
экономика
жозеп боррель
евросоюз
природный газ
персидский залив
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС, на котором пройдет встреча с министрами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.ЕС на фоне энергетического кризиса в последнее время усилил диалог со странами Персидского залива. В конце прошлого года европейские комиссары, в том числе Боррель, провели переговоры в этом регионе.газа из стран Персидского залива, заявил Боррель перед заседанием глав МИД ЕС
персидский залив
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, жозеп боррель, евросоюз, природный газ, видео, персидский залив
ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС, на котором пройдет встреча с министрами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
2022-02-21T10:28
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10:28 21.02.2022 (обновлено: 10:41 21.02.2022)
 
ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС, на котором пройдет встреча с министрами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Персидский залив будет требовать все больше внимания и не только потому, что мы хотим получать больше газа из залива. А мы действительно хотим получать больше газа из Персидского залива. Это очень важный регион, на который мы должны обращать больше внимания", - сказал Боррель.
ЕС на фоне энергетического кризиса в последнее время усилил диалог со странами Персидского залива. В конце прошлого года европейские комиссары, в том числе Боррель, провели переговоры в этом регионе.газа из стран Персидского залива, заявил Боррель перед заседанием глав МИД ЕС
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаЖозеп БоррельЕвросоюзПриродный газПерсидский залив
 
 
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