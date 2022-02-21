https://ria.ru/20220221/gaz-1773998060.html

Заявки на транзит газа через Украину выросли

Заявки на транзит газа через Украину выросли - РИА Новости, 21.02.2022

Заявки на транзит газа через Украину выросли

Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему немного выросли, оставаясь вдвое ниже предусмотренных контрактом объемов, газопровод... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:28

2022-02-21T09:28

2022-02-21T09:28

экономика

украина

россия

европа

оператор гтс украины

газпром

северный поток

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему немного выросли, оставаясь вдвое ниже предусмотренных контрактом объемов, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 20 февраля составляют 46,4 миллиона кубометров, а на 21 февраля - 50,5 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Однако информация на сайте неокончательная и может измениться.Транзит газа из России через Украину в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку. Однако затем показатель несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров, после чего украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня.Что касается газопровода "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме - физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Прокачка накануне составила почти 145 тысяч кубометров в час."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остается мягкой. По данным Meteomatics, на этой неделе температура воздуха в Западной Европе будет колебаться вокруг аномально высоких отметок. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe.При этом заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном уровне. На утро 20 февраля она составляла 31,35%, что на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор продолжается до конца марта.

https://ria.ru/20220220/tranzit-1773852937.html

украина

россия

европа

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, россия, европа, оператор гтс украины, газпром, северный поток