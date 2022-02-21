Заявки на транзит газа через Украину выросли
Заявки на транзит газа через Украину выросли, "Ямал — Европа" работает в режиме реверса
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему немного выросли, оставаясь вдвое ниже предусмотренных контрактом объемов, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 20 февраля составляют 46,4 миллиона кубометров, а на 21 февраля - 50,5 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Однако информация на сайте неокончательная и может измениться.
Транзит газа из России через Украину в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку. Однако затем показатель несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров, после чего украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня.
Что касается газопровода "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме - физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Прокачка накануне составила почти 145 тысяч кубометров в час.
"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остается мягкой. По данным Meteomatics, на этой неделе температура воздуха в Западной Европе будет колебаться вокруг аномально высоких отметок. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe.
При этом заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном уровне. На утро 20 февраля она составляла 31,35%, что на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор продолжается до конца марта.
20 февраля, 03:19На Украине предложили способ сохранить транзит газа из России
Опубликовано: Ольга Маркова