14:16 21.02.2022 (обновлено: 14:19 21.02.2022)
Москва работает над ответом НАТО по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Москва работает над ответом НАТО по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва продолжает работу над реакцией на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Пока проработка продолжается", - сказал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
Опубликовано: Кирилл Волков