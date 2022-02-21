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Москва работает над ответом НАТО по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Москва работает над ответом НАТО по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2022

Москва работает над ответом НАТО по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Москва продолжает работу над реакцией на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:16

2022-02-21T14:16

2022-02-21T14:19

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва продолжает работу над реакцией на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Пока проработка продолжается", - сказал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.

https://ria.ru/20220220/reshenie-1773845996.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, россия