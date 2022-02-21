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Кулеба предложил формат переговоров по урегулированию кризиса на Украине

Кулеба предложил формат переговоров по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 21.02.2022

Кулеба предложил формат переговоров по урегулированию кризиса на Украине

Киев считает, что оптимальным форматом переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины был бы саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, плюс... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:51

2022-02-21T14:51

2022-02-21T14:51

мид украины

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Киев считает, что оптимальным форматом переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины был бы саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, плюс Украина, ФРГ и Турция, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в понедельник."Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности было бы проведение саммита в формате пять постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Украина, Германия, Франция. Это тот формат, который мы считаем оптимальным для обсуждения конкретно того, что происходит вокруг Украины", - сказал Кулеба в ходе общения с журналистами в Брюсселе, видео которого опубликовано на странице МИД Украины в Facebook.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

мид украины, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, дмитрий кулеба, оон, германия, турция, совет безопасности оон