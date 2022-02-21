12:55 21.02.2022 (обновлено: 13:18 21.02.2022)
МИД обвинил Мюнхенскую конференцию в распространении фейков
Представитель МИД Захарова: Мюнхенская конференция занимается распространением фейков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности занимается распространением фейков, вместо того чтобы заниматься вопросами безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередным этапом, очередной площадкой, которая была задействована, стала Мюнхенская конференция. Вообще-то она должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой информационных очередных атак и распространением фейков, ну и вообще, в принципе, демонстрацией собственной беспомощности", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев