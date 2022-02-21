https://ria.ru/20220221/evro-1774084829.html
Курс евро подскочил до 89 рублей
Курс евро подскочил до 89 рублей - РИА Новости, 21.02.2022
Курс евро подскочил до 89 рублей
Курс рубля продолжает падать к основным иностранным валютам на внешнеполитических рисках, евро уже поднимался до 89 рублей, доллар закрепился в районе 78,4... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:12
2022-02-21T15:12
2022-02-21T15:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс рубля продолжает падать к основным иностранным валютам на внешнеполитических рисках, евро уже поднимался до 89 рублей, доллар закрепился в районе 78,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" к 15.14 мск растет на 1,42 рубля, до 88,97 рубля, а минутами ранее достигал 89 рублей – максимума с 27 января. Курс доллара поднимается на 1,09 рубля, до 78,39 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
15:12 21.02.2022 (обновлено: 15:24 21.02.2022)
Курс евро подскочил до 89 рублей
Курс евро подскочил до 89 рублей впервые с 27 января