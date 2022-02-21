https://ria.ru/20220221/ekonomika-1774183435.html
Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин
Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин
Развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а само государство загнали под внешнее управление, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:10
2022-02-21T22:10
2022-02-21T22:27
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а само государство загнали под внешнее управление, заявил президент России Владимир Путин."Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала - это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи?" - сказал Путин в своем обращении."На деле все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны. А саму Украину просто загнали под внешнее управление, оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине", - подчеркнул президент России.Они, по его словам, "оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти, от центральной и даже до муниципальной, на основные госкомпании и корпорации, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Украинскую железную дорогу", "Укрооборонпром", "Укрпочту", Администрацию морских портов Украины".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, владимир путин
22:10 21.02.2022 (обновлено: 22:27 21.02.2022)
Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин
Президент Путин: развал экономики Украины сопровождается откровенным грабежом страны
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а само государство загнали под внешнее управление, заявил
президент России Владимир Путин.
"Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала - это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи?" - сказал Путин в своем обращении.
"На деле все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны. А саму Украину
просто загнали под внешнее управление, оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине", - подчеркнул президент России
.
Они, по его словам, "оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти, от центральной и даже до муниципальной, на основные госкомпании и корпорации, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Украинскую железную дорогу", "Укрооборонпром", "Укрпочту", Администрацию морских портов Украины".