https://ria.ru/20220221/ekonomika-1774183435.html

Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин

Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Развал экономики Украины сопровождается грабежом страны, заявил Путин

Развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а само государство загнали под внешнее управление, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:10

2022-02-21T22:10

2022-02-21T22:27

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а само государство загнали под внешнее управление, заявил президент России Владимир Путин."Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала - это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи?" - сказал Путин в своем обращении."На деле все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны. А саму Украину просто загнали под внешнее управление, оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине", - подчеркнул президент России.Они, по его словам, "оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти, от центральной и даже до муниципальной, на основные госкомпании и корпорации, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Украинскую железную дорогу", "Укрооборонпром", "Укрпочту", Администрацию морских портов Украины".

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, украина, владимир путин