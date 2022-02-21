https://ria.ru/20220221/dtp-1774052607.html

На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей

На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 21.02.2022

На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей

ДТП с участием 6 автомобилей произошло на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:13

2022-02-21T13:13

2022-02-21T13:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ДТП с участием 6 автомобилей произошло на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В 1-м Автозаводском проезде в районе дома 7/1 произошло ДТП с участием 6-ти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Занято 3 полосы из 4", - говорится в сообщении.Отмечается, что затруднено движение по внутренней стороне ТТК.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, пробка растянулась на 3 километра.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва