https://ria.ru/20220221/dtp-1774049293.html

В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом

В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.02.2022

В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом

Автомобиль столкнулся с автобусом и еще одной машиной в Иваново, по предварительным данным, пострадали четыре пассажира автобуса, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:03

2022-02-21T13:03

2022-02-21T15:48

происшествия

иваново

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774091474_0:71:1600:971_1920x0_80_0_0_601e9c8ad48fb83c10e0a57754588421.jpg

РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с автобусом и еще одной машиной в Иваново, по предварительным данным, пострадали четыре пассажира автобуса, сообщило УМВД России по региону.Уточняется, что на проспекте Ленина в Иваново, на мосту через железную дорогу, машина марки SsangYong оказалась на встречной полосе и столкнулась с автобусом и автомобилем ВАЗ."По предварительным данным, в автобусе пострадали четыре человека. Характер травм уточняется. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, серьезно не пострадала, вазовский водитель получил ушибы", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в соцсети "ВКонтакте".Полиция работает на месте ДТП, выясняются причины и обстоятельства аварии.

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иваново