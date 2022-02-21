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В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом
В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.02.2022
В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом
Автомобиль столкнулся с автобусом и еще одной машиной в Иваново, по предварительным данным, пострадали четыре пассажира автобуса, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:03
2022-02-21T13:03
2022-02-21T15:48
происшествия
иваново
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РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с автобусом и еще одной машиной в Иваново, по предварительным данным, пострадали четыре пассажира автобуса, сообщило УМВД России по региону.Уточняется, что на проспекте Ленина в Иваново, на мосту через железную дорогу, машина марки SsangYong оказалась на встречной полосе и столкнулась с автобусом и автомобилем ВАЗ."По предварительным данным, в автобусе пострадали четыре человека. Характер травм уточняется. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, серьезно не пострадала, вазовский водитель получил ушибы", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в соцсети "ВКонтакте".Полиция работает на месте ДТП, выясняются причины и обстоятельства аварии.
иваново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново
13:03 21.02.2022 (обновлено: 15:48 21.02.2022)
В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом
Четыре пассажира автобуса пострадали при ДТП на мосту через железную дорогу в Иваново