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В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом
В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.02.2022
В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом
Автомобиль столкнулся с автобусом и еще одной машиной в Иваново, по предварительным данным, пострадали четыре пассажира автобуса, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:03
2022-02-21T15:48
происшествия
иваново
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РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с автобусом и еще одной машиной в Иваново, по предварительным данным, пострадали четыре пассажира автобуса, сообщило УМВД России по региону.Уточняется, что на проспекте Ленина в Иваново, на мосту через железную дорогу, машина марки SsangYong оказалась на встречной полосе и столкнулась с автобусом и автомобилем ВАЗ."По предварительным данным, в автобусе пострадали четыре человека. Характер травм уточняется. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, серьезно не пострадала, вазовский водитель получил ушибы", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в соцсети "ВКонтакте".Полиция работает на месте ДТП, выясняются причины и обстоятельства аварии.
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происшествия, иваново
13:03 21.02.2022 (обновлено: 15:48 21.02.2022)
 
В Иваново четыре человека пострадали при ДТП с автобусом

Четыре пассажира автобуса пострадали при ДТП на мосту через железную дорогу в Иваново

© Фото : УМВД по Ивановской областиДТП с пассажирским автобусом в Иваново
ДТП с пассажирским автобусом в Иваново - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : УМВД по Ивановской области
ДТП с пассажирским автобусом в Иваново
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с автобусом и еще одной машиной в Иваново, по предварительным данным, пострадали четыре пассажира автобуса, сообщило УМВД России по региону.
Уточняется, что на проспекте Ленина в Иваново, на мосту через железную дорогу, машина марки SsangYong оказалась на встречной полосе и столкнулась с автобусом и автомобилем ВАЗ.
"По предварительным данным, в автобусе пострадали четыре человека. Характер травм уточняется. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, серьезно не пострадала, вазовский водитель получил ушибы", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в соцсети "ВКонтакте".
Полиция работает на месте ДТП, выясняются причины и обстоятельства аварии.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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