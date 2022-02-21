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Украинские депутаты подрались с избравшими их гражданами. Видео
В Ровенской области депутаты подрались с местными жителями - РИА Новости, 21.02.2022
Украинские депутаты подрались с избравшими их гражданами. Видео
На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:00
2022-02-21T16:00
2022-02-21T16:08
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua".По данным издания, во время сессии, посвященной обсуждению вопроса о выделении средств на территориальную оборону, один из жителей — по совместительству врач городской больницы решил выразить претензии к деятельности партии ВО "Свобода".Когда депутаты поинтересовались, что конкретно не устраивает мужчину, к трибуне подбежал другой местный житель и ударил в лицо одного из парламентариев, после чего началась потасовка.В итоге в драку вмешались полицейские.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровненская область
16:00 21.02.2022 (обновлено: 16:08 21.02.2022)
В Ровенской области депутаты подрались с местными жителями
"Страна.ua": депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua".
По данным издания, во время сессии, посвященной обсуждению вопроса о выделении средств на территориальную оборону, один из жителей — по совместительству врач городской больницы решил выразить претензии к деятельности партии ВО "Свобода".
Когда депутаты поинтересовались, что конкретно не устраивает мужчину, к трибуне подбежал другой местный житель и ударил в лицо одного из парламентариев, после чего началась потасовка.
"Каким-то образом на внеочередной сессии пришли люди, определенные лица завели в зал "титушек", и это, собственно, вопрос к правоохранителям", — рассказал один из депутатов.
В итоге в драку вмешались полицейские.
Опубликовано: Влада Икрамова