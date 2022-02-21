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Украинские депутаты подрались с избравшими их гражданами. Видео
В Ровенской области депутаты подрались с местными жителями - РИА Новости, 21.02.2022
Украинские депутаты подрались с избравшими их гражданами. Видео
На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:00
2022-02-21T16:08
в мире
украина
ровненская область
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua".По данным издания, во время сессии, посвященной обсуждению вопроса о выделении средств на территориальную оборону, один из жителей — по совместительству врач городской больницы решил выразить претензии к деятельности партии ВО "Свобода".Когда депутаты поинтересовались, что конкретно не устраивает мужчину, к трибуне подбежал другой местный житель и ударил в лицо одного из парламентариев, после чего началась потасовка.В итоге в драку вмешались полицейские.
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в мире, украина, ровненская область
16:00 21.02.2022 (обновлено: 16:08 21.02.2022)
 
В Ровенской области депутаты подрались с местными жителями

"Страна.ua": депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников украинской полиции
Автомобили сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили сотрудников украинской полиции
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua".
По данным издания, во время сессии, посвященной обсуждению вопроса о выделении средств на территориальную оборону, один из жителей — по совместительству врач городской больницы решил выразить претензии к деятельности партии ВО "Свобода".
Когда депутаты поинтересовались, что конкретно не устраивает мужчину, к трибуне подбежал другой местный житель и ударил в лицо одного из парламентариев, после чего началась потасовка.

"Каким-то образом на внеочередной сессии пришли люди, определенные лица завели в зал "титушек", и это, собственно, вопрос к правоохранителям", — рассказал один из депутатов.

В итоге в драку вмешались полицейские.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреУкраинаРовненская область
 
 
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