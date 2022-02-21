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Украинские депутаты подрались с избравшими их гражданами. Видео

В Ровенской области депутаты подрались с местными жителями - РИА Новости, 21.02.2022

Украинские депутаты подрались с избравшими их гражданами. Видео

На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:00

2022-02-21T16:00

2022-02-21T16:08

в мире

украина

ровненская область

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На Украине депутаты Ровенского городского совета подрались с местными жителями, сообщает "Страна.ua".По данным издания, во время сессии, посвященной обсуждению вопроса о выделении средств на территориальную оборону, один из жителей — по совместительству врач городской больницы решил выразить претензии к деятельности партии ВО "Свобода".Когда депутаты поинтересовались, что конкретно не устраивает мужчину, к трибуне подбежал другой местный житель и ударил в лицо одного из парламентариев, после чего началась потасовка.В итоге в драку вмешались полицейские.

украина

ровненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Икрамова

в мире, украина, ровненская область