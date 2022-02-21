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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220221/dorogi-1774067241.html
Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье
Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2022
Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приближающемся сезоне дорожных работ на территории региона. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:04
2022-02-21T14:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приближающемся сезоне дорожных работ на территории региона."Нам предстоит большая работа на дорогах, мы видим, что на улице потеплело. Это сигнал к тому, чтобы соответствующие службы работали ритмично", - сказал ВоробьевВ прошлом году в Подмосковье было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 километров. Согласно плану в текущем году будет отремонтировано более свыше 1 тысячи автомобильных дорог.
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Алёна Пава
Алёна Пава
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московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев
14:04 21.02.2022
 

Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приближающемся сезоне дорожных работ на территории региона.
"Нам предстоит большая работа на дорогах, мы видим, что на улице потеплело. Это сигнал к тому, чтобы соответствующие службы работали ритмично", - сказал Воробьев
В прошлом году в Подмосковье было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 километров. Согласно плану в текущем году будет отремонтировано более свыше 1 тысячи автомобильных дорог.
Рабочие во время открытия нового участка дороги - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 19:51Новости Подмосковья
Десятки новых дорог откроют в Подмосковье в 2022 году
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоАндрей Воробьев
 
 
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