https://ria.ru/20220221/dorogi-1774067241.html
Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье
Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2022
Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приближающемся сезоне дорожных работ на территории региона. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:04
2022-02-21T14:04
2022-02-21T14:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приближающемся сезоне дорожных работ на территории региона."Нам предстоит большая работа на дорогах, мы видим, что на улице потеплело. Это сигнал к тому, чтобы соответствующие службы работали ритмично", - сказал ВоробьевВ прошлом году в Подмосковье было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 километров. Согласно плану в текущем году будет отремонтировано более свыше 1 тысячи автомобильных дорог.
https://ria.ru/20220210/dorogi-1772158757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев