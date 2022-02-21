https://ria.ru/20220221/dorogi-1774067241.html

Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье

Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2022

Воробьев сообщил о начале сезона дорожных работ в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приближающемся сезоне дорожных работ на территории региона. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:04

2022-02-21T14:04

2022-02-21T14:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о приближающемся сезоне дорожных работ на территории региона."Нам предстоит большая работа на дорогах, мы видим, что на улице потеплело. Это сигнал к тому, чтобы соответствующие службы работали ритмично", - сказал ВоробьевВ прошлом году в Подмосковье было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 километров. Согласно плану в текущем году будет отремонтировано более свыше 1 тысячи автомобильных дорог.

https://ria.ru/20220210/dorogi-1772158757.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев