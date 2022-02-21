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В Донецке снаряд попал в частный жилой дом

В Донецке снаряд попал в частный жилой дом - РИА Новости, 21.02.2022

В Донецке снаряд попал в частный жилой дом

Снаряд, выпущенный по территории ДНР с позиций украинских военных, попал в частный жилой дом в Киевском районе Донецка, на улице Сусанина, из-под завалов спасли РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:37

2022-02-21T21:37

2022-02-21T22:13

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Снаряд, выпущенный по территории ДНР с позиций украинских военных, попал в частный жилой дом в Киевском районе Донецка, на улице Сусанина, из-под завалов спасли женщину, передаёт корреспондент РИА Новости.Владелец дома рассказал, что это был самый интенсивный за последнее время обстрел, под завалами оказалась его мать, инвалид второй группы."Огонь велся целенаправленно по жилому сектору, такого обстрела давно не было. Я спрятался в подсобке магазина неподалёку, позвонила мать, сказала, что её завалило. Я ее вытащил, слава богу, цела. Но жилища у нас теперь нет", - сказал владелец дома.Пострадали соседние дома, в них выбиты стёкла. Кроме того, осколками пробило корпус стоявшего рядом автомобиля "Жигули".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, украина, в мире, донбасс, донецкая народная республика, донецкая область