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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donetsk-1774178117.html
В Донецке снаряд попал в частный жилой дом
В Донецке снаряд попал в частный жилой дом - РИА Новости, 21.02.2022
В Донецке снаряд попал в частный жилой дом
Снаряд, выпущенный по территории ДНР с позиций украинских военных, попал в частный жилой дом в Киевском районе Донецка, на улице Сусанина, из-под завалов спасли РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:37
2022-02-21T22:13
ситуация в днр и лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецкая народная республика
донецкая область
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Снаряд, выпущенный по территории ДНР с позиций украинских военных, попал в частный жилой дом в Киевском районе Донецка, на улице Сусанина, из-под завалов спасли женщину, передаёт корреспондент РИА Новости.Владелец дома рассказал, что это был самый интенсивный за последнее время обстрел, под завалами оказалась его мать, инвалид второй группы."Огонь велся целенаправленно по жилому сектору, такого обстрела давно не было. Я спрятался в подсобке магазина неподалёку, позвонила мать, сказала, что её завалило. Я ее вытащил, слава богу, цела. Но жилища у нас теперь нет", - сказал владелец дома.Пострадали соседние дома, в них выбиты стёкла. Кроме того, осколками пробило корпус стоявшего рядом автомобиля "Жигули".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, украина, в мире, донбасс, донецкая народная республика, донецкая область
21:37 21.02.2022 (обновлено: 22:13 21.02.2022)
 
В Донецке снаряд попал в частный жилой дом

Снаряд попал в частный жилой дом в Киевском районе Донецка, из-под завалов спасли женщину

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Въезд в город Донецк
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Снаряд, выпущенный по территории ДНР с позиций украинских военных, попал в частный жилой дом в Киевском районе Донецка, на улице Сусанина, из-под завалов спасли женщину, передаёт корреспондент РИА Новости.
Владелец дома рассказал, что это был самый интенсивный за последнее время обстрел, под завалами оказалась его мать, инвалид второй группы.
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"Огонь велся целенаправленно по жилому сектору, такого обстрела давно не было. Я спрятался в подсобке магазина неподалёку, позвонила мать, сказала, что её завалило. Я ее вытащил, слава богу, цела. Но жилища у нас теперь нет", - сказал владелец дома.
Пострадали соседние дома, в них выбиты стёкла. Кроме того, осколками пробило корпус стоявшего рядом автомобиля "Жигули".
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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