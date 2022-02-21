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В Донецке 35 домов остались без газа из-за обстрела ВСУ

В Донецке 35 домов остались без газа из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022

В Донецке 35 домов остались без газа из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела украинскими силовиками по Донецку без газоснабжения остались 35 домов в Петровском районе города, сообщил глава администрации Донецка... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:19

2022-02-21T21:19

2022-02-21T21:19

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинскими силовиками по Донецку без газоснабжения остались 35 домов в Петровском районе города, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ зафиксированы осколочные повреждения газопровода низкого давления. Без газоснабжения остались 35 домов частного сектора по улицам: Амосова, Лутугина, Роборовского, Красная Звезда", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее власти Донецка заявили, что из-за обстрелов в городе без электричества остались 350 абонентов, обесточены девять трансформаторных и одна абонентская подстанции в Старомихайловке.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, природный газ, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецкая область