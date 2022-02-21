В Донецке 35 домов остались без газа из-за обстрела ВСУ
Глава администрации Донецка Кулемзин: без газа остались 35 домов из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинскими силовиками по Донецку без газоснабжения остались 35 домов в Петровском районе города, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ зафиксированы осколочные повреждения газопровода низкого давления. Без газоснабжения остались 35 домов частного сектора по улицам: Амосова, Лутугина, Роборовского, Красная Звезда", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Вчера, 19:27В окрестностях Донецка прогремели взрывы
Ранее власти Донецка заявили, что из-за обстрелов в городе без электричества остались 350 абонентов, обесточены девять трансформаторных и одна абонентская подстанции в Старомихайловке.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев