https://ria.ru/20220221/donetsk-1774083035.html

На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания

На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания - РИА Новости, 21.02.2022

На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания

Вентилятор главного проветривания отключился на шахте "Лидиевка" в Донецке из-за обстрела ВСУ, на поверхность вывели восемь шахтеров, сообщает МЧС... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:06

2022-02-21T15:06

2022-02-21T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мчс днр

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кировский район

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Вентилятор главного проветривания отключился на шахте "Лидиевка" в Донецке из-за обстрела ВСУ, на поверхность вывели восемь шахтеров, сообщает МЧС самопровозглашенной ДНР."В 13 часов 03 минуты (совпадает с мск) в Кировском районе Донецка на шахте "Лидиевка" в результате снижения напряжения произошло отключение вентилятора главного проветривания. Под землей было застигнуто восемь человек", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что в 13.38 вентилятор главного проветривания уже был подключен."Все горняки успешно выведены на поверхность. До полного восстановления проветривания на месте продолжают работать горноспасатели. От Государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР привлечена 1 единица техники и 9 человек личного состава", - добавляется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/shakhta-1774058633.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, мчс днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, кировский район, денис пушилин