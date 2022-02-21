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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donetsk-1774083035.html
На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания
На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания - РИА Новости, 21.02.2022
На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания
Вентилятор главного проветривания отключился на шахте "Лидиевка" в Донецке из-за обстрела ВСУ, на поверхность вывели восемь шахтеров, сообщает МЧС... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:06
2022-02-21T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
мчс днр
донецкая народная республика
луганская народная республика
кировский район
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Вентилятор главного проветривания отключился на шахте "Лидиевка" в Донецке из-за обстрела ВСУ, на поверхность вывели восемь шахтеров, сообщает МЧС самопровозглашенной ДНР."В 13 часов 03 минуты (совпадает с мск) в Кировском районе Донецка на шахте "Лидиевка" в результате снижения напряжения произошло отключение вентилятора главного проветривания. Под землей было застигнуто восемь человек", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что в 13.38 вентилятор главного проветривания уже был подключен."Все горняки успешно выведены на поверхность. До полного восстановления проветривания на месте продолжают работать горноспасатели. От Государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР привлечена 1 единица техники и 9 человек личного состава", - добавляется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/shakhta-1774058633.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, мчс днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, кировский район, денис пушилин
15:06 21.02.2022
 
На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания

На шахте "Лидиевка" в Донецке отключился вентилятор проветривания из-за обстрела ВСУ

© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахтер в забое шахты в Донецкой области
Шахтер в забое шахты в Донецкой области
© Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Шахтер в забое шахты в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Вентилятор главного проветривания отключился на шахте "Лидиевка" в Донецке из-за обстрела ВСУ, на поверхность вывели восемь шахтеров, сообщает МЧС самопровозглашенной ДНР.
"В 13 часов 03 минуты (совпадает с мск) в Кировском районе Донецка на шахте "Лидиевка" в результате снижения напряжения произошло отключение вентилятора главного проветривания. Под землей было застигнуто восемь человек", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Шахтеры после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена из-за обстрела
Отмечается, что в 13.38 вентилятор главного проветривания уже был подключен.
"Все горняки успешно выведены на поверхность. До полного восстановления проветривания на месте продолжают работать горноспасатели. От Государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР привлечена 1 единица техники и 9 человек личного состава", - добавляется в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМЧС ДНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКировский районДенис Пушилин
 
 
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