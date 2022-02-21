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В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин
В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются - конца и края... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:57
2022-02-21T22:57
россия
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются - конца и края не видно."Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса, сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно", - сказал он.Путин отметил, что "так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет … всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, украина
22:57 21.02.2022
 
В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин

Путин: в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, блокада не прекращается

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются - конца и края не видно.
"Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса, сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно", - сказал он.
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:40
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Путин отметил, что "так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет … всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинУкраина
 
 
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