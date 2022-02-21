https://ria.ru/20220221/donbass-1774190780.html
В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин
В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются - конца и края... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:57
2022-02-21T22:57
2022-02-21T22:57
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются - конца и края не видно."Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса, сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно", - сказал он.Путин отметил, что "так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет … всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, украина
В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин
Путин: в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, блокада не прекращается