https://ria.ru/20220221/donbass-1774190780.html

В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин

В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

В Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются - конца и края... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:57

2022-02-21T22:57

2022-02-21T22:57

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе не обходится ни одного дня без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются - конца и края не видно."Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса, сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно", - сказал он.Путин отметил, что "так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет … всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, украина