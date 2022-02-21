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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ситуация в Донбассе приобрела критический характер, заявил Путин
Ситуация в Донбассе приобрела критический характер, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Ситуация в Донбассе приобрела критический характер, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:42
2022-02-21T22:10
донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
21:42 21.02.2022 (обновлено: 22:10 21.02.2022)
 
Ситуация в Донбассе приобрела критический характер, заявил Путин

Президент Путин: ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер.
"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, и сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", - сказал он в ходе обращения к россиянам и соотечественникам.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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