21:42 21.02.2022 (обновлено: 22:10 21.02.2022)
Ситуация в Донбассе приобрела критический характер, заявил Путин
Президент Путин: ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер.
"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, и сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", - сказал он в ходе обращения к россиянам и соотечественникам.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев