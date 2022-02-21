https://ria.ru/20220221/donbass-1774143215.html

Совет безопасности России обсудил идею признания независимости ДНР и ЛНР

Совет безопасности России обсудил идею признания независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Совет безопасности России обсудил идею признания независимости ДНР и ЛНР

Члены Совета безопасности поддержали обращение лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к президенту России Владимиру Путина о... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:28

2022-02-21T18:28

2022-02-21T21:50

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774136898_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3690447115bdf2189356dd22de6c885.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Члены Совета безопасности поддержали обращение лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к президенту России Владимиру Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.Глава государства заявил, что примет решение по этому вопросу сегодня.Ключевые заявления с заседания Совета безопасности — в материале РИА Новости.Вступление Украины в НАТО — угроза для России"Стоят насмерть"Ядерная угрозаТам живут россиянеОднозначно признаватьЗащита соотечественниковПора принимать решениеРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Нармания

Давид Нармания

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вступительная речь Путина на заседании Совета Безопасности по Донбассу Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака доложить о своих оценках ситуации по Донбассу. "Я предлагаю такой порядок нашей работы. Сначала я хотел бы предоставить слово Сергею Викторовичу Лаврову, который работает как раз в сфере попыток договориться с Вашингтоном и Брюсселем с НАТО о гарантиях безопасности, а потом попрошу Козака Дмитрия Николаевича... сделать сообщение о его оценках того, что происходит на переговорном треке по исполнению минских соглашений. Потом дам слово каждому из вас", - сказал Путин на заседании Совбеза. 2022-02-21T18:28 true PT8M34S

"Я специально ни с кем заранее ничего не обсуждал" – Путин о признании Донбасса Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость двух республик. 2022-02-21T18:28 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания

россия