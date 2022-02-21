Совет безопасности России обсудил идею признания независимости ДНР и ЛНР

Члены Совета безопасности России обсудили идею признания независимости ДНР и ЛНР
Вступление Украины в НАТО — угроза для России
"Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз".
"В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который и называется Минский комплекс мер, поскольку, как вы помните, встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять, более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел".
"Есть статья пятая договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, "свою территорию", а они говорят об этом в своих документах, то тогда весь Североатлантический блок обязан будет включиться в эти события".
Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.
Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.
Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.
Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.
Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.
Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.
ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.
ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.
Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.
Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.
Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.
Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.
В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.
В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.
Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.
Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.
Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.
ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.
ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.
"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.
Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.
Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.
ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.
Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.
Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.
В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.
Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.
Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.
ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.
"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Стоят насмерть"
"Несмотря на все на это, они (США и их союзники. — Прим. ред.), так сказать, насмерть стоят на недопустимости какого-либо ослабления вот этой самой политики "открытых дверей", хотя вы не раз публично объясняли, что такой политики не существует, а есть возможность, предусмотренная в Вашингтонском договоре, при согласии всех членов НАТО предложить той или иной стране присоединиться к альянсу при двух условиях: если она соответствует критериям членства и — второе, самое главное, если она добавит безопасности Североатлантическому альянсу".
"Я не вижу другого пути (кроме признания независимости ДНР и ЛНР. — Прим. ред.). Что касается предложения двух-трех дней Западу, чтобы он одумался, — это дело, конечно вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию".
Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.
Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.
"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.
"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.
Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.
Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.
К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.
К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.
Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.
О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.
Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.
Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.
Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.
Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.
Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.
Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.
Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.
Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.
Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.
Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.
Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.
Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.
Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.
Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.
Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.
"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.
Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.
К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.
Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.
Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.
Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.
Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.
Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.
Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.
Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.
Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.
Ядерная угроза
"В целом ситуация крайне напряженная, с 14 февраля мы наблюдаем <…> усилия по приведению в фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности, это говорит о том, что готовятся либо большие, серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения по Донбассу".
"За последние сутки, точнее — за ночь, в общей сложности, если говорить на всех направлениях, только за ночь больше 40 обстрелов (ВСУ по Донбассу. — Прим. ред.). Все это в основном — по нашим взглядам, как мы видим и как докладывают специалисты, — это по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это — огонь прицельный, и они понимают, куда они бьют".
"Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", (на нее. — Прим. ред.) совершенно спокойно ставится. <...> (У Украины. — Прим. ред.) есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклеаризированы".
"Я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю: да, да, надо признавать (независимость ЛНР и ДНР. — Прим. ред.)".
Там живут россияне
"На территории двух этих непризнанных образований в настоящий момент проживают около 800 тысяч граждан России, я в данном случае имею в виду не русский мир, который мы опекаем, помогаем, поддерживаем, а граждан России — граждан, которые живут в другой стране, это наши с вами люди. Подчеркиваю, не только люди, говорящие на русском, а это граждане нашей страны. <…> Всем очевидно, что при возникновении всяких проблем вокруг американских граждан, когда одного где-нибудь захватят, американцы проводят спецоперации. Поэтому, как мне представляется, мы этот факт, как члены Совета безопасности, игнорировать не можем".
"Совершенно очевидно, во всяком случае, на мой взгляд, что подтверждается выступлениями коллег, эти территории, в принципе, Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины".
"Мы понимаем, что давление (после признания. — Прим. ред.) будет запредельным, и понимаем, каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, как мне представляется, нам пошел впрок".
Однозначно признавать
"Однозначно надо признавать эти республики, их право. Мы хотим внести поправку: признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины".
Защита соотечественников
"Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства".
Пора принимать решение
"Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему — а это очевидно, — значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций — это, конечно, больно, конечно, это неприятно. <…> Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение".