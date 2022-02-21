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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774141011.html
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал инициативу о признании Россией Донецкой и Луганской народной республик. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:23
2022-02-21T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир колокольцев
политика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал инициативу о признании Россией Донецкой и Луганской народной республик."Однозначно надо признавать эти республики, их право. Мы хотим внести поправку – признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины", - сказал Колокольцев на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир колокольцев, политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:23 21.02.2022 (обновлено: 18:32 21.02.2022)
 
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР

Глава МВД России Колокольцев поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал инициативу о признании Россией Донецкой и Луганской народной республик.
"Однозначно надо признавать эти республики, их право. Мы хотим внести поправку – признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины", - сказал Колокольцев на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир КолокольцевПолитикаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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