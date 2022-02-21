https://ria.ru/20220221/donbass-1774141011.html
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал инициативу о признании Россией Донецкой и Луганской народной республик. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:23
2022-02-21T18:23
2022-02-21T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир колокольцев
политика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал инициативу о признании Россией Донецкой и Луганской народной республик."Однозначно надо признавать эти республики, их право. Мы хотим внести поправку – признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины", - сказал Колокольцев на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир колокольцев, политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:23 21.02.2022 (обновлено: 18:32 21.02.2022)
Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР
Глава МВД России Колокольцев поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР