https://ria.ru/20220221/donbass-1774141011.html

Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР

Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Глава МВД поддержал инициативу о признании ЛНР и ДНР

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал инициативу о признании Россией Донецкой и Луганской народной республик. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:23

2022-02-21T18:23

2022-02-21T18:32

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир колокольцев

политика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774108380_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_ea8af8269ea3fae0471a42812bcefd7f.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал инициативу о признании Россией Донецкой и Луганской народной республик."Однозначно надо признавать эти республики, их право. Мы хотим внести поправку – признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины", - сказал Колокольцев на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир колокольцев, политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)