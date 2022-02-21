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Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса
Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса
Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, давление будет запредельным, но Москва знает, как этому противостоять, заявил зампредседателя... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:50
2022-02-21T18:16
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
дмитрий медведев
абхазия
южная осетия
украина
днр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, давление будет запредельным, но Москва знает, как этому противостоять, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.На внеочередном заседании Совбеза он напомнил, что РФ уже сталкивалась с необходимостью признать Южную Осетию и Абхазию в 2008 году."Мы понимаем, что давление будет запредельным, и понимаем, каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, как мне представляется, нам пошел впрок", - подчеркнул Медведев."Конечно, острых углов нам всегда нужно избегать, но все-таки законы жанра таковы, что через некоторое время, скорее всего, ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий, будет охлаждаться. Это нам показывает предыдущий опыт", - сказал Медведев.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/granitsa-1774132953.html
россия
донбасс
абхазия
южная осетия
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россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий медведев, абхазия, южная осетия, украина, днр, лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, совет безопасности рф
17:50 21.02.2022 (обновлено: 18:16 21.02.2022)
 
Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса

Зампредседателя Совбеза Медведев: давление будет запредельным в случае признания Донбасса

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, давление будет запредельным, но Москва знает, как этому противостоять, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
На внеочередном заседании Совбеза он напомнил, что РФ уже сталкивалась с необходимостью признать Южную Осетию и Абхазию в 2008 году.
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"Мы понимаем, что давление будет запредельным, и понимаем, каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, как мне представляется, нам пошел впрок", - подчеркнул Медведев.
"Конечно, острых углов нам всегда нужно избегать, но все-таки законы жанра таковы, что через некоторое время, скорее всего, ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий, будет охлаждаться. Это нам показывает предыдущий опыт", - сказал Медведев.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий МедведевАбхазияЮжная ОсетияУкраинаДНРЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреСовет Безопасности РФ
 
 
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