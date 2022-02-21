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Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса

Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Медведев заявил о запредельном давлении в случае признания Донбасса

Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, давление будет запредельным, но Москва знает, как этому противостоять, заявил зампредседателя... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:50

2022-02-21T17:50

2022-02-21T18:16

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

дмитрий медведев

абхазия

южная осетия

украина

днр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, давление будет запредельным, но Москва знает, как этому противостоять, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.На внеочередном заседании Совбеза он напомнил, что РФ уже сталкивалась с необходимостью признать Южную Осетию и Абхазию в 2008 году."Мы понимаем, что давление будет запредельным, и понимаем, каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, как мне представляется, нам пошел впрок", - подчеркнул Медведев."Конечно, острых углов нам всегда нужно избегать, но все-таки законы жанра таковы, что через некоторое время, скорее всего, ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий, будет охлаждаться. Это нам показывает предыдущий опыт", - сказал Медведев.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

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