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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774110716.html
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ обратил внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:56
2022-02-21T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
владимир зеленский
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ обратил внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, владимир зеленский, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:56 21.02.2022 (обновлено: 17:13 21.02.2022)
 
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе

Президент Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ обратил внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе.
"Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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