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Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ обратил внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:56
2022-02-21T16:56
2022-02-21T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
владимир зеленский
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ обратил внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, владимир зеленский, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:56 21.02.2022 (обновлено: 17:13 21.02.2022)
Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе
Президент Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе