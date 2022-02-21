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Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе

Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: Россия делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ обратил внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:56

2022-02-21T16:56

2022-02-21T17:13

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ обратил внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, владимир зеленский, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика