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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774110619.html
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:56
2022-02-21T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены перебраться в подвалы вместе с детьми."Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", - сказал он на заседании Совбеза.
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, украина
16:56 21.02.2022 (обновлено: 17:07 21.02.2022)
 
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин

Президент Путин: власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены перебраться в подвалы вместе с детьми.
"Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", - сказал он на заседании Совбеза.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 16:54
СК возбудил дело из-за найденных в Донбассе массовых захоронений
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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