https://ria.ru/20220221/donbass-1774110619.html
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:56
2022-02-21T16:56
2022-02-21T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены перебраться в подвалы вместе с детьми."Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", - сказал он на заседании Совбеза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, украина
16:56 21.02.2022 (обновлено: 17:07 21.02.2022)
Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин
Президент Путин: власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены перебраться в подвалы вместе с детьми.
"Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", - сказал он на заседании Совбеза.
Опубликовано: Кирилл Волков