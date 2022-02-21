https://ria.ru/20220221/donbass-1774110619.html

Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин

Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Власти Украины издевались над жителями Донбасса, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:56

2022-02-21T16:56

2022-02-21T17:07

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины издевались над людьми, проживающими в Донбассе, - постоянные обстрелы, люди были вынуждены перебраться в подвалы вместе с детьми."Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", - сказал он на заседании Совбеза.

https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773165913.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, украина