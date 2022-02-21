https://ria.ru/20220221/donbass-1774065647.html

В ЛНР готовы участвовать в переговорах контактной группы по Донбассу

В ЛНР готовы участвовать в переговорах контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022

В ЛНР готовы участвовать в переговорах контактной группы по Донбассу

Самопровозглашенная Луганская народная республика готова принять участие в переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе, но не в украинских... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:58

2022-02-21T13:58

2022-02-21T14:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика готова принять участие в переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе, но не в украинских PR-акциях, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее делегация Киева в трехсторонней контактной группе предложила обсудить ситуацию в Донбассе. Участниками контактной группы являются представители Киева, ДНР, ЛНР. ОБСЕ и РФ входят в группу в качестве посредников.По его словам, "все заявления Ермака и Костина (главы офиса президента Украины Андрея Ермака и и.о. первого заместителя главы делегации Киева в контактной группе Андрея Костина - ред.) и звучавшие полтора месяца назад о приверженности Киева режиму прекращения огня - пустой звук". Мирошник отметил, что "их "показательные выступления" закончились жесточайшим обострением в Донбассе, разрушениями и смертями мирных жителей - это цена их слов"."Киевом не предоставлены никакие проекты документов, которые могут быть подписаны сторонами по итогам переговоров и содержать ранее предложенные республиками дополнения к мерам по режиму прекращения огня. Только в таком варианте переговоры могут иметь перспективу восстановления перемирия. Пока то, что предлагает Киев - не более чем отвлечение внимания от военных действий", - сказал представитель ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр