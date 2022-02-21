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В Евросоюзе не верят информации о "зверствах" в Донбассе, заявил Боррель
В Евросоюзе не верят информации о "зверствах" в Донбассе, заявил Боррель - РИА Новости, 21.02.2022
В Евросоюзе не верят информации о "зверствах" в Донбассе, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не верят информации о "зверствах на Донбассе", считают это созданием "предлогов для вмешательства" на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:38
2022-02-21T13:38
в мире
россия
украина
нато
европа
евросоюз
жозеп боррель
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не верят информации о "зверствах на Донбассе", считают это созданием "предлогов для вмешательства" на Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В минувшую субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.В субботу Боррель, в свою очередь, осудил использование "тяжелого вооружения" в Донбассе, отметив, что удары подвергают опасности гражданское население. Однако он утверждает, что заявления лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР о возможном нападении со стороны Украины "не имеют под собой основания"."Контролируемые государством российские медиа продолжают распространять ложные нарративы о так называемых зверствах против населения Донбасса", - написал Боррель в Twitter. По его словам, "в Кремле создают предлоги для вторжения на Украину".Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220221/nato-1774048045.html
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в мире, россия, украина, нато, европа, евросоюз, жозеп боррель, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:38 21.02.2022
 
В Евросоюзе не верят информации о "зверствах" в Донбассе, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Боррель: в Евросоюзе не верят информации о "зверствах" в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не верят информации о "зверствах на Донбассе", считают это созданием "предлогов для вмешательства" на Украине.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В минувшую субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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В субботу Боррель, в свою очередь, осудил использование "тяжелого вооружения" в Донбассе, отметив, что удары подвергают опасности гражданское население. Однако он утверждает, что заявления лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР о возможном нападении со стороны Украины "не имеют под собой основания".
"Контролируемые государством российские медиа продолжают распространять ложные нарративы о так называемых зверствах против населения Донбасса", - написал Боррель в Twitter. По его словам, "в Кремле создают предлоги для вторжения на Украину".
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреРоссияУкраинаНАТОЕвропаЕвросоюзЖозеп БоррельДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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