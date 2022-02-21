https://ria.ru/20220221/donbass-1774055791.html

ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил Басурин

ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил Басурин - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил Басурин

Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:25

2022-02-21T13:25

2022-02-21T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821719_0:157:2746:1702_1920x0_80_0_0_6d033ddae39e0c3b39c9ffbc345e516b.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин."В принципе, план (по вторжению) начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/dnr-1774059163.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, денис пушилин, владимир зеленский