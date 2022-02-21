https://ria.ru/20220221/donbass-1774055791.html
ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил Басурин
ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил Басурин - РИА Новости, 21.02.2022
ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил Басурин
Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:25
2022-02-21T13:25
2022-02-21T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин."В принципе, план (по вторжению) начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/dnr-1774059163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, денис пушилин, владимир зеленский
13:25 21.02.2022 (обновлено: 13:41 21.02.2022)
ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил Басурин
Басурин: ВСУ начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс