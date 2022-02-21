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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774041673.html
Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике
Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике - РИА Новости, 21.02.2022
Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике
В самопровозглашенной Донецкой народной республике предотвращены попытки украинских диверсантов уничтожить нефтебазу в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:34
2022-02-21T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
днр
стирол
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике предотвращены попытки украинских диверсантов уничтожить нефтебазу в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в Горловке, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол", - сказал он в своем аккаунте в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, днр, стирол, донбасс
12:34 21.02.2022 (обновлено: 12:50 21.02.2022)
 
Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике

Пушилин рассказал о предотвращении терактов на нефтебазе в Еленовке и на заводе "Стирол"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание ПАО "Концерн Стирол" в городе Горловке
Здание ПАО Концерн Стирол в городе Горловке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Здание ПАО "Концерн Стирол" в городе Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике предотвращены попытки украинских диверсантов уничтожить нефтебазу в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в Горловке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол", - сказал он в своем аккаунте в Telegram.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДНРСтиролДонбасс
 
 
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