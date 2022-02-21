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Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике

Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике - РИА Новости, 21.02.2022

Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике

В самопровозглашенной Донецкой народной республике предотвращены попытки украинских диверсантов уничтожить нефтебазу в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:34

2022-02-21T12:34

2022-02-21T12:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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денис пушилин

днр

стирол

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике предотвращены попытки украинских диверсантов уничтожить нефтебазу в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в Горловке, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол", - сказал он в своем аккаунте в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, днр, стирол, донбасс