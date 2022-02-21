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Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике
Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике - РИА Новости, 21.02.2022
Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике
В самопровозглашенной Донецкой народной республике предотвращены попытки украинских диверсантов уничтожить нефтебазу в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:34
2022-02-21T12:34
2022-02-21T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
днр
стирол
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике предотвращены попытки украинских диверсантов уничтожить нефтебазу в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в Горловке, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол", - сказал он в своем аккаунте в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, днр, стирол, донбасс
12:34 21.02.2022 (обновлено: 12:50 21.02.2022)
Глава ДНР рассказал о предотвращении крупных терактов в республике
Пушилин рассказал о предотвращении терактов на нефтебазе в Еленовке и на заводе "Стирол"