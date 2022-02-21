https://ria.ru/20220221/donbass-1774009511.html

Около двух тысяч беженцев из Донбасса приедут в Башкирию 22 февраля

Около двух тысяч беженцев из Донбасса приедут в Башкирию 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2022

Около двух тысяч беженцев из Донбасса приедут в Башкирию 22 февраля

Башкирия примет порядка двух тысяч беженцев из Донбасса, будут подготовлены несколько пунктов временного размещения, заявил глава региона Радий Хабиров. Ранее... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:30

2022-02-21T10:30

2022-02-21T10:40

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

республика башкортостан

радий хабиров

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УФА, 21 фев – РИА Новости. Башкирия примет порядка двух тысяч беженцев из Донбасса, будут подготовлены несколько пунктов временного размещения, заявил глава региона Радий Хабиров. Ранее Хабиров сообщал, что Башкирия готова принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик."Это непростая работа, мы создали оперативный штаб. Действительно, находимся во взаимосвязи с федеральным штабом и в ближайшее время примем жителей этих республик. Мы развернули пункт временного размещения. Порядка двух тысяч человек к нам может прибыть. Это случится, скорее всего, завтра уже. Прошу подготовить все пункты", - сказал он на оперативном совещании правительства Башкирии.Хабиров поручил главам районов лично проверить готовность пунктов временного размещения. "Это должны быть нормальные комнаты, белье, организация питания, встреча. Надо понимать, что это мирное гражданское население, это женщины, дети, пожилые люди. Организовать школы детям", - пояснил он.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773933572.html

https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773791867.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, республика башкортостан, радий хабиров