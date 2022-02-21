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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774009511.html
Около двух тысяч беженцев из Донбасса приедут в Башкирию 22 февраля
Около двух тысяч беженцев из Донбасса приедут в Башкирию 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2022
Около двух тысяч беженцев из Донбасса приедут в Башкирию 22 февраля
Башкирия примет порядка двух тысяч беженцев из Донбасса, будут подготовлены несколько пунктов временного размещения, заявил глава региона Радий Хабиров. Ранее... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:30
2022-02-21T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
республика башкортостан
радий хабиров
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УФА, 21 фев – РИА Новости. Башкирия примет порядка двух тысяч беженцев из Донбасса, будут подготовлены несколько пунктов временного размещения, заявил глава региона Радий Хабиров. Ранее Хабиров сообщал, что Башкирия готова принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик."Это непростая работа, мы создали оперативный штаб. Действительно, находимся во взаимосвязи с федеральным штабом и в ближайшее время примем жителей этих республик. Мы развернули пункт временного размещения. Порядка двух тысяч человек к нам может прибыть. Это случится, скорее всего, завтра уже. Прошу подготовить все пункты", - сказал он на оперативном совещании правительства Башкирии.Хабиров поручил главам районов лично проверить готовность пунктов временного размещения. "Это должны быть нормальные комнаты, белье, организация питания, встреча. Надо понимать, что это мирное гражданское население, это женщины, дети, пожилые люди. Организовать школы детям", - пояснил он.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773933572.html
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773791867.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, республика башкортостан, радий хабиров
10:30 21.02.2022 (обновлено: 10:40 21.02.2022)
 
Около двух тысяч беженцев из Донбасса приедут в Башкирию 22 февраля

Глава Башкирии Хабиров пообещал подготовить ПВР для двух тысяч беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкВид Уфы
Вид Уфы - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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УФА, 21 фев – РИА Новости. Башкирия примет порядка двух тысяч беженцев из Донбасса, будут подготовлены несколько пунктов временного размещения, заявил глава региона Радий Хабиров. Ранее Хабиров сообщал, что Башкирия готова принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Это непростая работа, мы создали оперативный штаб. Действительно, находимся во взаимосвязи с федеральным штабом и в ближайшее время примем жителей этих республик. Мы развернули пункт временного размещения. Порядка двух тысяч человек к нам может прибыть. Это случится, скорее всего, завтра уже. Прошу подготовить все пункты", - сказал он на оперативном совещании правительства Башкирии.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 17:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Донецка рассказали, почему решили эвакуироваться
Хабиров поручил главам районов лично проверить готовность пунктов временного размещения. "Это должны быть нормальные комнаты, белье, организация питания, встреча. Надо понимать, что это мирное гражданское население, это женщины, дети, пожилые люди. Организовать школы детям", - пояснил он.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 16:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Первый с 2014 года поезд отправился из Луганска в Россию
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРеспублика БашкортостанРадий Хабиров
 
 
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