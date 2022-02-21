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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774006555.html
Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса
Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:18
2022-02-21T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике при обстреле украинских военных, сообщается на сайте СК РФ.По данным на сайте, два человека погибли из-за обстрелов ЛНР со стороны Вооруженных силы Украины вечером 20 февраля."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/donbass-1773996369.html
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Мадина Моргоева
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
10:18 21.02.2022 (обновлено: 10:21 21.02.2022)
 
Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса

Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике при обстреле украинских военных, сообщается на сайте СК РФ.
По данным на сайте, два человека погибли из-за обстрелов ЛНР со стороны Вооруженных силы Украины вечером 20 февраля.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о гибели военнослужащего Народной милиции при атаке ВСУ
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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