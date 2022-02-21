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Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса

Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Бастрыкин потребовал возбудить дело о гибели еще двух жителей Донбасса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:18

2022-02-21T10:18

2022-02-21T10:21

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике при обстреле украинских военных, сообщается на сайте СК РФ.По данным на сайте, два человека погибли из-за обстрелов ЛНР со стороны Вооруженных силы Украины вечером 20 февраля."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины