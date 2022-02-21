https://ria.ru/20220221/donbass-1773997142.html

В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты

В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты - РИА Новости, 21.02.2022

В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты

Около 1 тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:22

2022-02-21T09:22

2022-02-21T09:35

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Около 1 тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону.Чуприян добавил, что уверен в том, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/donbass-1773893541.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина