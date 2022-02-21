09:22 21.02.2022 (обновлено: 09:35 21.02.2022)
В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты
Около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты в Ростовской области
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Около 1 тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону.
"У нас увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около 4 тысяч заявлений мы получили по этому поводу, и уже более 1 тысячи человек получили деньги", - сказал он.
Чуприян добавил, что уверен в том, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Мадина Моргоева