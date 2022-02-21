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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1773997142.html
В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты
В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты - РИА Новости, 21.02.2022
В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты
Около 1 тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:22
2022-02-21T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Около 1 тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону.Чуприян добавил, что уверен в том, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
09:22 21.02.2022 (обновлено: 09:35 21.02.2022)
 
В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты

Около тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Около 1 тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян после заседания в Ростове-на-Дону.
"У нас увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около 4 тысяч заявлений мы получили по этому поводу, и уже более 1 тысячи человек получили деньги", - сказал он.
Чуприян добавил, что уверен в том, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 12:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР разъяснили порядок получения десяти тысяч рублей пособия для беженцев
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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