https://ria.ru/20220221/dollar-1774166241.html

Эксперт объяснил, почему доллар не поднимется до 100 рублей

Эксперт объяснил, почему доллар не поднимется до 100 рублей - РИА Новости, 21.02.2022

Эксперт объяснил, почему доллар не поднимется до 100 рублей

Российская валюта уже включает большую геополитическую премию с учетом высоких экспортных цен на сырье, она фундаментально устойчива, и несмотря на сегодняшнее... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:09

2022-02-21T20:09

2022-02-21T20:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

доллар

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская валюта уже включает большую геополитическую премию с учетом высоких экспортных цен на сырье, она фундаментально устойчива, и несмотря на сегодняшнее снижение на фоне обострения геополитических рисков не ослабнет до 100 рублей за доллар или выше, сказал РИА Новости управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.Российский финансовый рынок в понедельник оказался под сильным давлением со стороны политического фактора из-за обострения ситуации на востоке Украины. Состоялось внеочередное совещание Совбеза, посвященного ситуации на Донбассе. Члены Совбеза РФ высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. На этом фоне рубль продолжал падать: курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро - в моменте выше 90 рублей."Я не жду 100, 110 или 120 рублей за доллар. Надо сказать, что сейчас у нас рекордное положительное сальдо внешней торговли, рекордный текущий счет, рекордные резервы, достаточно низкий внешний долг. То есть с точки зрения фундаментальной устойчивости, даже при сильном оттоке валюты нерезидентов, эта ситуация может быть контролируема, и не допускать чрезмерной волатильности вполне возможно при текущих ресурсах", - считает эксперт.По его мнению, Россия находится в режиме наилучшей за последнее десятилетие внешней конъюнктуры - высокие экспортные цены на нефть, газ, металлы, на другие товары, экспортируемые Россией. Это все источник больших объемов валютной выручки. "Текущий уровень курса национальной валюты фундаментально в этом плане итак уже достаточно слабый, то есть в курсе рубля уже большая геополитическая премия присутствует", - отметил он."Если мы увидим какую-то избыточную волатильность, я бы, наверное, ожидал, что Банк России будет использовать в какой-то мере накопленные резервы, которые находятся на рекордных уровнях - выше 600 миллиардов долларов - для того чтобы стабилизировать ситуацию. Безусловно, первая реакция может быть достаточно интенсивной и ее по-хорошему надо гасить для того чтобы она не сформировала дальнейшие ожидания", - отметил эксперт."Если ситуация будет выходить из под контроля, у Банка России, правительства, субъектов экономики, у экспортеров накоплен достаточно большой объем валютной ликвидности, который в той или иной мере может быть использован для того чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Именно для этого он и накоплен, по крайней мере, Банком России", - считает он.

https://ria.ru/20220221/stock-1774161602.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, доллар, рубль, динамика курсов валют