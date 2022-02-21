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Доллар подскочил выше 78 рублей
Доллар подскочил выше 78 рублей - РИА Новости, 21.02.2022
Доллар подскочил выше 78 рублей
Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:42
2022-02-21T14:42
2022-02-21T15:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 87 копеек - до 78,17 рубля, евро - на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник. Рубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля
14:42 21.02.2022 (обновлено: 15:24 21.02.2022)
Доллар подскочил выше 78 рублей
Доллар подскочил выше 78 рублей впервые с 14 февраля