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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220221/dollar-1774076953.html
Доллар подскочил выше 78 рублей
Доллар подскочил выше 78 рублей - РИА Новости, 21.02.2022
Доллар подскочил выше 78 рублей
Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:42
2022-02-21T15:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 87 копеек - до 78,17 рубля, евро - на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник. Рубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.
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Ольга Фомченкова
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экономика, россия, курс рубля
14:42 21.02.2022 (обновлено: 15:24 21.02.2022)
 
Доллар подскочил выше 78 рублей

Доллар подскочил выше 78 рублей впервые с 14 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 87 копеек - до 78,17 рубля, евро - на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.
Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник. Рубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКурс рубля
 
 
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