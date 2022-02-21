https://ria.ru/20220221/dollar-1774076953.html

Доллар подскочил выше 78 рублей

Доллар подскочил выше 78 рублей - РИА Новости, 21.02.2022

Доллар подскочил выше 78 рублей

Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:42

2022-02-21T14:42

2022-02-21T15:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

курс рубля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 87 копеек - до 78,17 рубля, евро - на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник. Рубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля