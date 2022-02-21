https://ria.ru/20220221/dokumenty-1774190365.html
Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР
Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:55
2022-02-21T22:55
2022-02-21T23:16
обострение ситуации в днр и лнр
политика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донбасс
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР."Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками, два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", — сказал Путин в обращении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс, россия
22:55 21.02.2022 (обновлено: 23:16 21.02.2022)
Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР
Президент России Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР