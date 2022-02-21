https://ria.ru/20220221/dokumenty-1774190365.html

Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР

Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Путин попросил парламент ратифицировать документы по признанию ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:55

2022-02-21T22:55

2022-02-21T23:16

обострение ситуации в днр и лнр

политика

ситуация в днр и лнр

владимир путин

донбасс

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР."Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками, два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", — сказал Путин в обращении.

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

политика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс, россия