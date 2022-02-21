https://ria.ru/20220221/dokument-1774182552.html

Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым

Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым - РИА Новости, 21.02.2022

Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым

Принятый компартией в 1989 году документ про нацполитику был роковым, зачем понадобилось ещё больше раскачивать страну, непонятно, сообщил Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:06

2022-02-21T22:06

2022-02-21T23:04

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА. 21 фев - РИА Новости. Принятый компартией в 1989 году документ про нацполитику был роковым, зачем понадобилось ещё больше раскачивать страну, непонятно, сообщил Путин.Путин проинформировал, что в 1989 году на ЦК КПСС был принят роковой документ, так называемая национальная политика партии в современных условиях.Также Путин отметил, что был и ещё один пункт: "каждая союзная республика имеет своё гражданство, которое распространяется на всех не жителей", добавил президент."Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения, сейчас не время и не место вдаваться в вопросы государственного или конституционного права, давать определение самому понятию "гражданство". Но все же возникает вопрос: зачем в тех, и без того сложных условиях понадобилось таким образом ещё больше раскачивать страну, факт остаётся фактом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220221/putin-1774180005.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, владимир путин, россия