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Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым
Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым
Принятый компартией в 1989 году документ про нацполитику был роковым, зачем понадобилось ещё больше раскачивать страну, непонятно, сообщил Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:06
2022-02-21T23:04
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА. 21 фев - РИА Новости. Принятый компартией в 1989 году документ про нацполитику был роковым, зачем понадобилось ещё больше раскачивать страну, непонятно, сообщил Путин.Путин проинформировал, что в 1989 году на ЦК КПСС был принят роковой документ, так называемая национальная политика партии в современных условиях.Также Путин отметил, что был и ещё один пункт: "каждая союзная республика имеет своё гражданство, которое распространяется на всех не жителей", добавил президент."Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения, сейчас не время и не место вдаваться в вопросы государственного или конституционного права, давать определение самому понятию "гражданство". Но все же возникает вопрос: зачем в тех, и без того сложных условиях понадобилось таким образом ещё больше раскачивать страну, факт остаётся фактом", - сказал Путин.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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политика, владимир путин, россия
22:06 21.02.2022 (обновлено: 23:04 21.02.2022)
 
Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым

Президент Путин назвал документ о национальной политике 1989 года роковым

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА. 21 фев - РИА Новости. Принятый компартией в 1989 году документ про нацполитику был роковым, зачем понадобилось ещё больше раскачивать страну, непонятно, сообщил Путин.
Путин проинформировал, что в 1989 году на ЦК КПСС был принят роковой документ, так называемая национальная политика партии в современных условиях.
"Она содержала следующее положение, процитирую: "Союзным республикам принадлежат все права отвечающих их статус суверенных социалистических государств". Ещё один пункт: "высшие представительные органы власти союзных республик могут опротестовать и приостановить действия постановления и распоряжения союзного правительства на своей территории", - сказал Путин в обращении.
Также Путин отметил, что был и ещё один пункт: "каждая союзная республика имеет своё гражданство, которое распространяется на всех не жителей", добавил президент.
"Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения, сейчас не время и не место вдаваться в вопросы государственного или конституционного права, давать определение самому понятию "гражданство". Но все же возникает вопрос: зачем в тех, и без того сложных условиях понадобилось таким образом ещё больше раскачивать страну, факт остаётся фактом", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 21:49
Путин назвал принципы госстроительства Ленина ошибочными
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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