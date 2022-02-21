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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dokuchaevsk-1774164308.html
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска
Украинские силовики в 18:50 мск в понедельник обстреляли населенный пункт Докучаевск с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:55
2022-02-21T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
европа
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в 18:50 мск в понедельник обстреляли населенный пункт Докучаевск с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении населенного пункта Докучаевск было выпущено восемь снарядов калибром 120 миллиметров, которые запрещены минскими соглашениями.Город Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. С юга и запада вблизи к Докучаевску проходит линия соприкосновения. Там расположен крупнейший в Европе Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Данный район является наиболее часто обстреливаемым вместе с граничащим с Докучаевском посёлком Еленовка.До конфликта в Донбассе население города насчитывало более 230 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/donetsk-1774159703.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, европа, ситуация в днр и лнр, украина, россия, докучаевский флюсо-доломитный комбинат, донбасс
19:55 21.02.2022
 
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска

Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли город Докучаевск

© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Press service of the Joint Forces Operation
Украинские военные во время учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в 18:50 мск в понедельник обстреляли населенный пункт Докучаевск с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в направлении населенного пункта Докучаевск было выпущено восемь снарядов калибром 120 миллиметров, которые запрещены минскими соглашениями.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:27
В окрестностях Донецка прогремели взрывы
Город Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. С юга и запада вблизи к Докучаевску проходит линия соприкосновения. Там расположен крупнейший в Европе Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Данный район является наиболее часто обстреливаемым вместе с граничащим с Докучаевском посёлком Еленовка.
До конфликта в Донбассе население города насчитывало более 230 тысяч человек.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвропаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияДокучаевский флюсо-доломитный комбинатДонбасс
 
 
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