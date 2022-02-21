https://ria.ru/20220221/dokuchaevsk-1774164308.html

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска

Украинские силовики в 18:50 мск в понедельник обстреляли населенный пункт Докучаевск с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:55

2022-02-21T19:55

2022-02-21T19:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

европа

ситуация в днр и лнр

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771082135_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7150884eeaea9191bdd6c555feb1ce5d.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в 18:50 мск в понедельник обстреляли населенный пункт Докучаевск с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении населенного пункта Докучаевск было выпущено восемь снарядов калибром 120 миллиметров, которые запрещены минскими соглашениями.Город Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. С юга и запада вблизи к Докучаевску проходит линия соприкосновения. Там расположен крупнейший в Европе Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Данный район является наиболее часто обстреливаемым вместе с граничащим с Докучаевском посёлком Еленовка.До конфликта в Донбассе население города насчитывало более 230 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/donetsk-1774159703.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

европа

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, европа, ситуация в днр и лнр, украина, россия, докучаевский флюсо-доломитный комбинат, донбасс