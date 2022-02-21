В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска
Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли город Докучаевск
© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в 18:50 мск в понедельник обстреляли населенный пункт Докучаевск с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в направлении населенного пункта Докучаевск было выпущено восемь снарядов калибром 120 миллиметров, которые запрещены минскими соглашениями.
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Город Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. С юга и запада вблизи к Докучаевску проходит линия соприкосновения. Там расположен крупнейший в Европе Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Данный район является наиболее часто обстреливаемым вместе с граничащим с Докучаевском посёлком Еленовка.
До конфликта в Донбассе население города насчитывало более 230 тысяч человек.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев