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Пушилин предложил заключить договор о сотрудничестве между Россией и ДНР
Пушилин предложил заключить договор о сотрудничестве между Россией и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Пушилин предложил заключить договор о сотрудничестве между Россией и ДНР
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина заключить договор о дружбе, предусматривающий... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:41
2022-02-21T16:41
2022-02-21T17:17
россия
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
в мире
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина заключить договор о дружбе, предусматривающий сотрудничество в сфере обороны.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, в мире, донбасс, днр
16:41 21.02.2022 (обновлено: 17:17 21.02.2022)
Пушилин предложил заключить договор о сотрудничестве между Россией и ДНР
Глава ДНР Пушилин попросил рассмотреть заключение договора о сотрудничестве с Россией