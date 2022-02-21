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Пушилин предложил заключить договор о сотрудничестве между Россией и ДНР

Пушилин предложил заключить договор о сотрудничестве между Россией и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Пушилин предложил заключить договор о сотрудничестве между Россией и ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина заключить договор о дружбе, предусматривающий... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:41

2022-02-21T16:41

2022-02-21T17:17

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обострение ситуации в днр и лнр

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денис пушилин

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донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина заключить договор о дружбе, предусматривающий сотрудничество в сфере обороны.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, в мире, донбасс, днр