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Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР
Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР
Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР, пострадала мирная жительница Донецка, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:24
2022-02-21T23:24
2022-02-22T03:30
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР, пострадала мирная жительница Донецка, сообщает Народная милиция ДНР."Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что поврежден гражданский автомобиль. Зафиксированы повреждения пяти жилых домов, а также поврежден газопровод низкого давления. Прекращена подача газа в 35 жилых домов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире
23:24 21.02.2022 (обновлено: 03:30 22.02.2022)
Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР
Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР, пострадала мирная жительница Донецка, сообщает Народная милиция ДНР.
"Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что поврежден гражданский автомобиль. Зафиксированы повреждения пяти жилых домов, а также поврежден газопровод низкого давления. Прекращена подача газа в 35 жилых домов.