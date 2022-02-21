https://ria.ru/20220221/dnr-1774194991.html

Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР

Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР

Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР, пострадала мирная жительница Донецка, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:24

2022-02-21T23:24

2022-02-22T03:30

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР, пострадала мирная жительница Донецка, сообщает Народная милиция ДНР."Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что поврежден гражданский автомобиль. Зафиксированы повреждения пяти жилых домов, а также поврежден газопровод низкого давления. Прекращена подача газа в 35 жилых домов.

https://ria.ru/20220221/plen-1774122206.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

ситуация в днр и лнр, в мире