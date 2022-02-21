https://ria.ru/20220221/dnr-1774192385.html

В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР

В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР

Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают триколорами и запускают салюты. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:06

2022-02-21T23:06

2022-02-22T01:09

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают триколорами и запускают салюты.На центральной площади города установлены колонки, с которых транслировалась речь Путина. В конце его обращения собравшиеся радостно выкрикивали "Россия" и поздравляли друг друга. Затем начался праздничный фейерверк, на фоне играл государственный гимн России.Ранее с просьбой к российскому лидеру признать независимость ДНР и ЛНР обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.После этого Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774192230.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Реакция жителей Донецка на признание независимости ДНР и ЛНР Россией Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают российскими флагами и запускают салюты. 2022-02-21T23:06 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире