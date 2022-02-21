https://ria.ru/20220221/dnr-1774192385.html
В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР
В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР
Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают триколорами и запускают салюты. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:06
2022-02-21T23:06
2022-02-22T01:09
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774196206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_050e6c81bd3c90ef4f08e33615635760.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают триколорами и запускают салюты.На центральной площади города установлены колонки, с которых транслировалась речь Путина. В конце его обращения собравшиеся радостно выкрикивали "Россия" и поздравляли друг друга. Затем начался праздничный фейерверк, на фоне играл государственный гимн России.Ранее с просьбой к российскому лидеру признать независимость ДНР и ЛНР обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.После этого Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774192230.html
https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774196206_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_067ef16486b76623228ffd3b8d0c06e6.jpg
Реакция жителей Донецка на признание независимости ДНР и ЛНР Россией
Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают российскими флагами и запускают салюты.
2022-02-21T23:06
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание независимости ДНР и ЛНР Россией. Они размахивают триколорами и запускают салюты.
На центральной площади города установлены колонки, с которых транслировалась речь Путина. В конце его обращения собравшиеся радостно выкрикивали "Россия" и поздравляли друг друга. Затем начался праздничный фейерверк, на фоне играл государственный гимн России.
Ранее с просьбой к российскому лидеру признать независимость ДНР и ЛНР обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.После этого Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе
стала критической и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.