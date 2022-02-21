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Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР

Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что если не будет подвижек в переговорах с Западом, Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:13

2022-02-21T18:13

2022-02-21T18:32

ситуация в днр и лнр

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в мире

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что если не будет подвижек в переговорах с Западом, Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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