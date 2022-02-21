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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР
Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что если не будет подвижек в переговорах с Западом, Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:13
2022-02-21T18:32
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
михаил мишустин
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что если не будет подвижек в переговорах с Западом, Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, михаил мишустин, в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, совет безопасности рф
18:13 21.02.2022 (обновлено: 18:32 21.02.2022)
 
Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР

Премьер Мишустин: если не будет никаких подвижек, нужно признавать ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что если не будет подвижек в переговорах с Западом, Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики.
"Необходимо, конечно, довести нашу позицию... и в случае, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР", - сказал Мишустин на большом заседании Совбеза.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРМихаил МишустинВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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