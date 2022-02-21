18:13 21.02.2022 (обновлено: 18:32 21.02.2022)
Мишустин поддержал признание ЛНР и ДНР
Премьер Мишустин: если не будет никаких подвижек, нужно признавать ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что если не будет подвижек в переговорах с Западом, Россия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики.
"Необходимо, конечно, довести нашу позицию... и в случае, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР", - сказал Мишустин на большом заседании Совбеза.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев