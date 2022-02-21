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В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе
В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе
Группа быстрого реагирования МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала часть диверсантов в Новоазовском районе, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:50
2022-02-21T17:59
ситуация в днр и лнр
мгб днр
донбасс
в мире
донецкая народная республика
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коминтерново
мвд днр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Группа быстрого реагирования МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала часть диверсантов в Новоазовском районе, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР."Проведенными мероприятиями в отношении попыток прорыва на территорию Донецкой народной республики 21 февраля 2022 года диверсионно-разведывательных групп установлено следующее. Украинскими спецслужбами проведена специальная операция с заходом диверсионно-разведывательных групп на территорию Новоазовского района Донецкой народной республики. Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе н.п. Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района", - говорится в сообщении.Как добавили в МГБ, "одной из групп, вероятно, планировался прорыв с севера к пограничному пункту пропуска "Новоазовск" с последующим его захватом"."Прорыв пресечен группой быстрого реагирования МВД ДНР. Часть диверсантов нейтрализована. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных членов диверсионно-разведывательных групп и их пособников", - отмечается в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, мгб днр, донбасс, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, коминтерново, мвд днр, денис пушилин
17:50 21.02.2022 (обновлено: 17:59 21.02.2022)
 
В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе

МГБ ДНР: в Новоазовском районе нейтрализована часть украинских диверсантов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Группа быстрого реагирования МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала часть диверсантов в Новоазовском районе, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.
"Проведенными мероприятиями в отношении попыток прорыва на территорию Донецкой народной республики 21 февраля 2022 года диверсионно-разведывательных групп установлено следующее. Украинскими спецслужбами проведена специальная операция с заходом диверсионно-разведывательных групп на территорию Новоазовского района Донецкой народной республики. Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе н.п. Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района", - говорится в сообщении.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев за последние два дня 107 раз обстрелял ДНР и ЛНР, заявил Шойгу
Как добавили в МГБ, "одной из групп, вероятно, планировался прорыв с севера к пограничному пункту пропуска "Новоазовск" с последующим его захватом".
"Прорыв пресечен группой быстрого реагирования МВД ДНР. Часть диверсантов нейтрализована. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных членов диверсионно-разведывательных групп и их пособников", - отмечается в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРМГБ ДНРДонбассВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКоминтерновоМВД ДНРДенис Пушилин
 
 
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