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В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе

В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе

Группа быстрого реагирования МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала часть диверсантов в Новоазовском районе, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:50

2022-02-21T17:50

2022-02-21T17:59

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Группа быстрого реагирования МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала часть диверсантов в Новоазовском районе, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР."Проведенными мероприятиями в отношении попыток прорыва на территорию Донецкой народной республики 21 февраля 2022 года диверсионно-разведывательных групп установлено следующее. Украинскими спецслужбами проведена специальная операция с заходом диверсионно-разведывательных групп на территорию Новоазовского района Донецкой народной республики. Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе н.п. Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района", - говорится в сообщении.Как добавили в МГБ, "одной из групп, вероятно, планировался прорыв с севера к пограничному пункту пропуска "Новоазовск" с последующим его захватом"."Прорыв пресечен группой быстрого реагирования МВД ДНР. Часть диверсантов нейтрализована. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных членов диверсионно-разведывательных групп и их пособников", - отмечается в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, мгб днр, донбасс, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, коминтерново, мвд днр, денис пушилин