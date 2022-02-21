17:50 21.02.2022 (обновлено: 17:59 21.02.2022)
В ДНР заявили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе
МГБ ДНР: в Новоазовском районе нейтрализована часть украинских диверсантов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Группа быстрого реагирования МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала часть диверсантов в Новоазовском районе, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.
"Проведенными мероприятиями в отношении попыток прорыва на территорию Донецкой народной республики 21 февраля 2022 года диверсионно-разведывательных групп установлено следующее. Украинскими спецслужбами проведена специальная операция с заходом диверсионно-разведывательных групп на территорию Новоазовского района Донецкой народной республики. Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе н.п. Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района", - говорится в сообщении.
Как добавили в МГБ, "одной из групп, вероятно, планировался прорыв с севера к пограничному пункту пропуска "Новоазовск" с последующим его захватом".
"Прорыв пресечен группой быстрого реагирования МВД ДНР. Часть диверсантов нейтрализована. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных членов диверсионно-разведывательных групп и их пособников", - отмечается в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева