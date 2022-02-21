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Глава ДНР призвал к интеграции с Россией
Глава ДНР призвал к интеграции с Россией - РИА Новости, 21.02.2022
Глава ДНР призвал к интеграции с Россией
Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель - интеграция с Россией, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:37
2022-02-21T16:37
2022-02-21T17:16
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
денис пушилин
днр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель - интеграция с Россией, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Ваши политические решения - такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, - бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство", - сказал Пушилин в своем обращении к Путину, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, денис пушилин, днр, донецкая народная республика
16:37 21.02.2022 (обновлено: 17:16 21.02.2022)
Глава ДНР призвал к интеграции с Россией
Глава ДНР Пушилин: главная цель — интеграция с Россией