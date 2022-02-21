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Глава ДНР призвал к интеграции с Россией

Глава ДНР призвал к интеграции с Россией - РИА Новости, 21.02.2022

Глава ДНР призвал к интеграции с Россией

Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель - интеграция с Россией, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:37

2022-02-21T16:37

2022-02-21T17:16

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель - интеграция с Россией, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Ваши политические решения - такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, - бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство", - сказал Пушилин в своем обращении к Путину, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, денис пушилин, днр, донецкая народная республика