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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава ДНР призвал к интеграции с Россией
Глава ДНР призвал к интеграции с Россией - РИА Новости, 21.02.2022
Глава ДНР призвал к интеграции с Россией
Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель - интеграция с Россией, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:37
2022-02-21T17:16
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
денис пушилин
днр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель - интеграция с Россией, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Ваши политические решения - такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, - бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство", - сказал Пушилин в своем обращении к Путину, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
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Владимир Лаврентьев
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, денис пушилин, днр, донецкая народная республика
16:37 21.02.2022 (обновлено: 17:16 21.02.2022)
 
Глава ДНР призвал к интеграции с Россией

Глава ДНР Пушилин: главная цель — интеграция с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель - интеграция с Россией, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Ваши политические решения - такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, - бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство", - сказал Пушилин в своем обращении к Путину, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДенис ПушилинДНРДонецкая Народная Республика
 
 
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