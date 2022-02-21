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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dnr-1774071479.html
Поселок Красный Партизан в ДНР остается без электроснабжения с 18 февраля
Поселок Красный Партизан в ДНР остается без электроснабжения с 18 февраля - РИА Новости, 21.02.2022
Поселок Красный Партизан в ДНР остается без электроснабжения с 18 февраля
Без электроснабжения в результате обстрела ВСУ остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района в самопровозглашенной Донецкой республике, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:23
2022-02-21T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Без электроснабжения в результате обстрела ВСУ остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района в самопровозглашенной Донецкой республике, сообщается на сайте МЧС ДНР."Без электроснабжения остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района. 18 февраля в результате обстрела была повреждена подстанция. Ремонтно-восстановительные работы запланированы после согласования режима безопасности", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
14:23 21.02.2022
 
Поселок Красный Партизан в ДНР остается без электроснабжения с 18 февраля

МЧС ДНР: поселок Красный Партизан остается без электроснабжения с 18 февраля

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Без электроснабжения в результате обстрела ВСУ остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района в самопровозглашенной Донецкой республике, сообщается на сайте МЧС ДНР.
"Без электроснабжения остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района. 18 февраля в результате обстрела была повреждена подстанция. Ремонтно-восстановительные работы запланированы после согласования режима безопасности", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Шахтеры после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена из-за обстрела
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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