https://ria.ru/20220221/dnr-1774071479.html

Поселок Красный Партизан в ДНР остается без электроснабжения с 18 февраля

Поселок Красный Партизан в ДНР остается без электроснабжения с 18 февраля - РИА Новости, 21.02.2022

Поселок Красный Партизан в ДНР остается без электроснабжения с 18 февраля

Без электроснабжения в результате обстрела ВСУ остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района в самопровозглашенной Донецкой республике, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:23

2022-02-21T14:23

2022-02-21T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Без электроснабжения в результате обстрела ВСУ остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района в самопровозглашенной Донецкой республике, сообщается на сайте МЧС ДНР."Без электроснабжения остается поселок Красный Партизан Ясиноватского района. 18 февраля в результате обстрела была повреждена подстанция. Ремонтно-восстановительные работы запланированы после согласования режима безопасности", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин