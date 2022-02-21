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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dnr-1774068892.html
В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе
В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе
Подразделения министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел ДНР во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:13
2022-02-21T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
новоазовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подразделения министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел ДНР во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной республики ведут в районе Новоазовска операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся прорваться к границе РФ, сообщила Народная милиция ДНР."В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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новоазовск
донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, новоазовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин
14:13 21.02.2022 (обновлено: 14:41 21.02.2022)
 
В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе

В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подразделения министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел ДНР во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной республики ведут в районе Новоазовска операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся прорваться к границе РФ, сообщила Народная милиция ДНР.
"В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС отклонил требование Украины о военной учебной миссии, пишут СМИ
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРНовоазовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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