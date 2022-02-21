https://ria.ru/20220221/dnr-1774068892.html

В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе

В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе

Подразделения министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел ДНР во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:13

2022-02-21T14:13

2022-02-21T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

новоазовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подразделения министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел ДНР во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной республики ведут в районе Новоазовска операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся прорваться к границе РФ, сообщила Народная милиция ДНР."В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, новоазовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин