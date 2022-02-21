14:13 21.02.2022 (обновлено: 14:41 21.02.2022)
В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе
В ДНР ведут операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подразделения министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел ДНР во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной республики ведут в районе Новоазовска операцию по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся прорваться к границе РФ, сообщила Народная милиция ДНР.
"В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева