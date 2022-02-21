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Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин - РИА Новости, 21.02.2022
Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения, аэропорт Донецка не исключение, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:39
2022-02-21T13:39
2022-02-21T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения, аэропорт Донецка не исключение, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин."По поводу обстрелов: да, они у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
13:39 21.02.2022 (обновлено: 13:44 21.02.2022)
Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
Представитель НМ ДНР Басурин: обстрелы идут по всей линии соприкосновения