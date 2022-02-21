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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dnr-1774060830.html
Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин - РИА Новости, 21.02.2022
Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения, аэропорт Донецка не исключение, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:39
2022-02-21T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения, аэропорт Донецка не исключение, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин."По поводу обстрелов: да, они у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
13:39 21.02.2022 (обновлено: 13:44 21.02.2022)
 
Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин

Представитель НМ ДНР Басурин: обстрелы идут по всей линии соприкосновения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина выносит поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Петровском районе Донецка
Мужчина выносит поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина выносит поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения, аэропорт Донецка не исключение, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"По поводу обстрелов: да, они у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин обвинил представителей Украины в СЦКК в бездействии
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард Басурин
 
 
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