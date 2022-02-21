https://ria.ru/20220221/dnr-1774060830.html

Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин

Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин - РИА Новости, 21.02.2022

Обстрелы ДНР идут по всей линии соприкосновения, заявил Басурин

Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения, аэропорт Донецка не исключение, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:39

2022-02-21T13:39

2022-02-21T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения, аэропорт Донецка не исключение, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин."По поводу обстрелов: да, они у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/stskk-1774056147.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин