12:59 21.02.2022 (обновлено: 13:08 21.02.2022)
Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела
Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела ВСУ
© REUTERS / Maksim LevinМужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подстанция в поселке Старомихайловка была обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, часть населенного пункта в данный момент остается без электричества, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) была обесточена подстанция 35 кВ "Чекист" в Старомихайловке. На данный момент часть населенного пункта без электричества", - говорится в заявлении, согласно которому "информация уточняется".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева