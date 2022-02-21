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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dnr-1774048139.html
Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела
Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022
Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела
Подстанция в поселке Старомихайловка была обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, часть населенного пункта в данный момент остается... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:59
2022-02-21T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
старомихайловка
денис пушилин
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подстанция в поселке Старомихайловка была обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, часть населенного пункта в данный момент остается без электричества, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) была обесточена подстанция 35 кВ "Чекист" в Старомихайловке. На данный момент часть населенного пункта без электричества", - говорится в заявлении, согласно которому "информация уточняется".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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Екатерина Зайцева
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, старомихайловка, денис пушилин, владимир зеленский
12:59 21.02.2022 (обновлено: 13:08 21.02.2022)
 
Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела

Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела ВСУ

© REUTERS / Maksim LevinМужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подстанция в поселке Старомихайловка была обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, часть населенного пункта в данный момент остается без электричества, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) была обесточена подстанция 35 кВ "Чекист" в Старомихайловке. На данный момент часть населенного пункта без электричества", - говорится в заявлении, согласно которому "информация уточняется".
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мировое сообщество поощряет преступления ВСУ, заявила омбудсмен ДНР
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСтаромихайловкаДенис ПушилинВладимир Зеленский
 
 
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