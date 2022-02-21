https://ria.ru/20220221/dnr-1774048139.html

Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела

Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022

Поселок Старомихайловка в ДНР оказался частично обесточен из-за обстрела

Подстанция в поселке Старомихайловка была обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, часть населенного пункта в данный момент остается... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:59

2022-02-21T12:59

2022-02-21T13:08

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

старомихайловка

денис пушилин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006553_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_87912d8234f8ef24d09a2bfd51d0636f.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Подстанция в поселке Старомихайловка была обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, часть населенного пункта в данный момент остается без электричества, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) была обесточена подстанция 35 кВ "Чекист" в Старомихайловке. На данный момент часть населенного пункта без электричества", - говорится в заявлении, согласно которому "информация уточняется".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/dnr-1774033161.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

старомихайловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, старомихайловка, денис пушилин, владимир зеленский