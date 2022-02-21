https://ria.ru/20220221/dnr-1774033161.html

Мировое сообщество поощряет преступления ВСУ, заявила омбудсмен ДНР

Мировое сообщество поощряет преступления ВСУ, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Мировое сообщество поощряет преступления ВСУ, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ситуация с безопасностью усугубляется, Киев бьет по объектам гражданской... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:07

2022-02-21T12:07

2022-02-21T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

денис пушилин

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ситуация с безопасностью усугубляется, Киев бьет по объектам гражданской инфраструктуры, жилому сектору, более того, речь идет о целенаправленном уничтожении населения, говорится в заявлении на сайте омбудсмена ДНР.Она подчеркнула, что, "отрицая геноцид в Донбассе, международное сообщество поощряет военные преступления ВФУ".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/dnr-1774013450.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, денис пушилин, владимир зеленский