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В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела

В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела

Еще один мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ, заявило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:51

2022-02-21T10:51

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ, заявило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)"По оперативной информации в Петровском районе г. Донецк (пос. ш-ты им. Челюскинцев), на пересечении ул. Дунаевского и ул. Маркина погиб мирный житель. Анкетные данные уточняются, информация проверяется", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.Ранее народная милиция ДНР сообщала, что мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы и объявили всеобщую мобилизацию. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

петровский район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир зеленский