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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dnr-1774013450.html
В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела
В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела
Еще один мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ, заявило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:51
2022-02-21T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ, заявило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)"По оперативной информации в Петровском районе г. Донецк (пос. ш-ты им. Челюскинцев), на пересечении ул. Дунаевского и ул. Маркина погиб мирный житель. Анкетные данные уточняются, информация проверяется", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.Ранее народная милиция ДНР сообщала, что мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы и объявили всеобщую мобилизацию. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир зеленский
10:51 21.02.2022 (обновлено: 11:33 21.02.2022)
 
В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела

В ДНР сообщили о гибели еще одного мирного жителя в результате обстрела со стороны ВСУ

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ, заявило представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
"По оперативной информации в Петровском районе г. Донецк (пос. ш-ты им. Челюскинцев), на пересечении ул. Дунаевского и ул. Маркина погиб мирный житель. Анкетные данные уточняются, информация проверяется", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Ранее народная милиция ДНР сообщала, что мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы и объявили всеобщую мобилизацию.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПетровский районДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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