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В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ

В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ

Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:17

2022-02-21T09:17

2022-02-21T09:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

коминтерново

денис пушилин

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская, сообщила Народная милиция ДНР."В результате обстрела из 120 миллиметровых минометов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты "Трудовская" на остановке общественного транспорта погиб мирный житель – шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

коминтерново

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, коминтерново, денис пушилин, владимир зеленский