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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/dnr-1773996680.html
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ
Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:17
2022-02-21T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
коминтерново
денис пушилин
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская, сообщила Народная милиция ДНР."В результате обстрела из 120 миллиметровых минометов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты "Трудовская" на остановке общественного транспорта погиб мирный житель – шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, коминтерново, денис пушилин, владимир зеленский
09:17 21.02.2022 (обновлено: 09:30 21.02.2022)
 
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ

В ДНР сообщили о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ поселка шахты Трудовская

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская, сообщила Народная милиция ДНР.
"В результате обстрела из 120 миллиметровых минометов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты "Трудовская" на остановке общественного транспорта погиб мирный житель – шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКоминтерновоДенис ПушилинВладимир Зеленский
 
 
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