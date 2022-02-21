09:17 21.02.2022 (обновлено: 09:30 21.02.2022)
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ поселка шахты Трудовская
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская, сообщила Народная милиция ДНР.
"В результате обстрела из 120 миллиметровых минометов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты "Трудовская" на остановке общественного транспорта погиб мирный житель – шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным Народной милиции ДНР, в ночь на понедельник украинские силовики открыли огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново. Всего украинские силовики выпустили около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева