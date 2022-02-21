https://ria.ru/20220221/diversanty-1774040649.html

Пушилин заявил об активизации украинских диверсантов в ДНР

Пушилин заявил об активизации украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Пушилин заявил об активизации украинских диверсантов в ДНР

В городах и населённых пунктах ДНР активизировались украинские диверсионные группы, их действия нацелены на теракты, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:32

2022-02-21T12:32

2022-02-21T12:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В городах и населённых пунктах ДНР активизировались украинские диверсионные группы, их действия нацелены на теракты, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин