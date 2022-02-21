12:32 21.02.2022 (обновлено: 12:39 21.02.2022)
Пушилин заявил об активизации украинских диверсантов в ДНР
Глава ДНР Пушилин: в населенных пунктах республики активизировались украинские диверсанты
Глава ДНР Денис Пушилин
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В городах и населённых пунктах ДНР активизировались украинские диверсионные группы, их действия нацелены на теракты, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В городах и населенных пунктах (в ДНР) активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков